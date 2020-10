Tom Parker de The Wanted desvela que padece un tumor cerebral “terminal e inoperable”

Tom Parker , ex miembro de la banda The Wanted , ha anunciado la triste notica de que padece un tumor cerebral terminal e inoperable. Así lo ha explicado el cantante en sus redes sociales, donde pide amor y positividad y crear conciencia sobre esta enfermedad.

En 2010 la boyband The Wanted arrasaba en medio mundo con éxitos como 'Glad you came', 'Chasing in the sun' o 'Walks like Rihanna'. Cinco años después Max George, Jay McGuiness, Siva Kaneswaran, Tom Parker y Nathan Sykes paraban la actividad de la banda de forma indefinida sin que se haya vuelto a hablar de su regreso.

Tom Parker, de 32 años, vuelve a ser una noticia por un devastador motivo. El cantante ha explicado en sus redes sociales que le han diagnosticado un tumor cerebral. A este shock inicial, se suma que se trata de un tumor "terminal e inoperable", tal como ha explicado en una entrevista para OK! Magazine.

Parker padece un glioblastoma en grado cuatro, un tipo de cáncer agresivo que se genera en el cerebro o la médula espinal y cuya esperanza de vida se sitúa entre los 3 y los 18 meses.

"Hola chicos, sabéis que ambos (refiriéndose a él y a su pareja, Kelsey Parker) hemos permanecido callados en redes sociales durante unas semanas y ahora es el momento de explicar por qué", escribía junto a una imagen donde podemos verle junto a su esposa embarazada y su hijo.

"No hay una manera fácil de decir esto, pero lamentablemente me diagnosticaron un tumor cerebral y ya estoy en tratamiento", confiesa asegurando que están "absolutamente devastados", pero que "van a luchar hasta el final".

"No queremos vuestra tristeza, solo queremos amor y positividad y juntos crearemos conciencia sobre esta terrible enfermedad y buscaremos todas las opciones de tratamiento posibles. Va a ser una batalla dura, pero con el amor y el apoyo de todos vamos a vencerla", concluía la pareja en su comunicado.

La publicación se ha llenado de muestras de cariño por parte de los seguidores del artista, que esperan que den con el tratamiento adecuado para vencer la enfermedad.