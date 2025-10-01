Los tres vestidos de novia que usó Selena Gomez para su boda con Benny Blanco

Selena Gomez (33) y Benny Blanco (37) se casaron el pasado 27 de septiembre rodeados de amigos y glamour en Sea Crest Nursery, una propiedad privada en Santa Bárbara (California, Estados Unidos). Según Daily Mail, los músicos se habrían gastado unos 300 mil dólares únicamente para cubrir los gastos de seguridad, ya que los invitados utilizaron furgonetas y vehículos blindados.

Entre las estrellas que acudieron a la ceremonia, destacan los nombres de Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, Camila Cabello, Cara Delevingne, SZA, Eric André o Finneas. Todos ellos habrían sido testigos de los tres vestidos de novia que utilizó Selena Gomez durante el romántico evento, tal y como ha desvelado la propia artista con una nueva galería de fotos en Instagram.

Los tres conjuntos corrieron a cargo de la marca estadounidense Ralph Lauren, aunque la artista también utilizó cosméticos de su propia empresa: Rare Beauty.

El primero, con un cuello de flores

A juzgar por las imágenes compartidas por la estadounidense, Gomez utilizó uno de los vestidos para hacerse las fotografías de la boda con el productor musical Benny Blanco. El diseño, de color hueso, incorpora un cuerpo ceñido de escote con un cuello decorado con flores. Los hombros y la espalda quedan al aire, mientras se añade una falda larga con mucha caída con más flores bordadas.

El segundo, para la ceremonia

Gomez habría utilizado otro vestido para la ceremonia, cuando su abuelo la llevó al altar. Esta vez, el diseño propone un conjunto más atrevido con un escote halter y confeccionado a partir del encaje de flores que deja al descubierto su piel. Acompañado por un ramo de flores y un velo, la cantante decidió arriesgar con este conjunto más arriesgado, mientras Blanco lucía un esmoquin negro.

El tercero, más sencillo

El último vestido, igualmente diseñado por Ralph Lauren, es el más sencillo y se lo habría puesto para el baile. Con los pies al descubierto, Gomez llevó un conjunto con mangas con el que posó junto a Blanco ante la tarta de boda.

Tras comenzar su noviazgo en 2023, ahora Selena Gomez y Benny Blanco abren una nueva etapa en su relación tras casarse rodeados de amigos, familiares y compañeros de profesión.