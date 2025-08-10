El truco de Rosalía para no usar el móvil cuando compone nueva música: "Es muy útil"

Pese a que todavía o sabemos el día de estreno de su cuarto álbum, Rosalía vuelve a las andadas dando alguna que otra pista del disco y del proceso creativo.

Si bien asegura que ya ha desvelado detalles pero no nos hemos "dado cuenta", en la misma entrevista con Paper Magazine la catalana ha explicado cómo trabaja al componer nueva música.

Y lo más importante para ella es desconectar de las tecnologías: "La conexión constante a internet crea distracciones, y para crear o hacer algo, es necesario dejarlas de lado (entre muchas otras cosas)".

La artista se ha mostrado crítica con el asunto: "Especialmente con la tecnología y las redes sociales, hay que saber cuándo parar, pero yo personalmente no lo sé (por una razón obvia que todos conocemos)".

Aunque pueda parecer un disparate, a Rosalía le viene muy bien 'encarcelar' su móvil: "Tengo una caja con un temporizador donde puedo meter mi teléfono y no se abre hasta que se acaba el tiempo. Es muy útil".