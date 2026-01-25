Trump carga contra Bad Bunny por actuar en la Super Bowl: "Es una elección terrible"

Bad Bunny será la gran estrella del espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl 2026, que se celebrará el próximo domingo 8 de febrero —en España, durante la madrugada del lunes 9—. Sin embargo, no todo el mundo mira con buenos ojos que el puertorriqueño sea el encargado de actuar en el mayor evento deportivo de Estados Unidos.

Uno de ellos es Donald Trump, el presidente del país, quien ha desvelado a New York Post que no acudirá al espectáculo. "Está demasiado lejos", ha dicho sobre el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara (California). "Yo iría. He tenido grandes aplausos en la Super Bowl. Les gusto. Iría si, ya sabes, fuera un poco más corto", ha añadido.

Trump niega que el motivo de su ausencia sean las elecciones musicales del evento, ya que tanto Bad Bunny como Green Day —que actuará en la apertura— son perfiles críticos con el presidente. Sin embargo, el político sí carga contra ambos artistas: "Estoy en contra de ellos", ha comentado para New York Post.

"Lo único que hace es sembrar odio"

"Creo que es una elección terrible. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", ha opinado Trump, que sí acudió a la Super Bowl 2025.

Bad Bunny y Green Day, en contra de Trump

Bad Bunny es el mayor icono de la música latinoamericana y uno de los artistas más importantes de habla hispana. Su último álbum, Debí tirar más fotos, trata sobre sus raíces puertorriqueñas e incluye una canción muy crítica con Donald Trump: Nuevayol.

En ella, aparece una voz imitando al presidente diciendo: "Quiero disculparme con los inmigrantes en Estados Unidos... Este país no es nada sin los inmigrantes. Este país no es nada sin los mexicanos, dominicanos, puertorriqueños, colombianos, venezolanos, cubanos".

En octubre de 2025, Bad Bunny habló en español durante su monólogo en el programa estadounidense Saturday Night Live. "Más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar", dijo sobre la población latinoamericana y su presencia en la Super Bowl. A esto hay que sumarle que el tráiler del espectáculo de medio tiempo está grabado íntegramente en Puerto Rico.

Por su parte, el cantante principal de Green Day, Billie Joe Armstrong, expresó recientemente su apoyo a las manifestaciones contra las deportaciones en Minnesota: "No formo parte de una agenda paleta. No formo parte de la agenda MAGA [Make America Great Again]", dijo, según recoge New York Post.