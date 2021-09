"Tuve que pedir ayuda": Rosalía confiesa qué es lo que no puede hacer cuando lleva las uñas largas

La cantante ha reconocido que las larguísimas uñas de gel a las que nos tiene acostumbrados no son siempre lo más cómodo.

Mucho se ha bromeado con las largas uñas de Rosalía. Las garritas de la cantante son tendencia en todo el mundo pero también forman parte de su identidad, ya que la artista tiene incluso una canción donde estas son las protagonistas: Aute Cuture. En el vídeo, ella y una crew de manicuristas recorren las calles amenazando con hacer daño con sus afiladas garras a quien se les ponga por delante.

No se trata solo de colores y diseños, también los adornos y accesorios están permitidos en las uñas. Pequeños aritos que cuelgan, mini ositos o cualquier 'charm' brillante que le aporte más glamour. "Para mí son como las joyas", dice la cantante sobre estos adornos. "Personalmente, yo los llevo a todas partes, tanto para comprar el pan por la mañana como cuando salgo de noche a cenar", asegura la revista Vanity Fair, donde Rosalía ha presentado su nueva colección de maquillaje en colaboración con MAC Cosmetics.

Rosalía // Getty

Eso sí, la cantante reconoce llevarlas puestas no es tan glamouroso como lucirlas. "Lo confieso: me resulta dificilísimo sacar la tarjeta de crédito del cajero, ¡una vez tuve que pedir ayuda!", exclama la artista, que aun con estos problemillas no renuncia a una manicura kilométrica.

Las uñas que suenan como castañuelas

Tal es su pasión por las uñas largas que hasta aprendió a hacer música con ellas. Lo comprobamos hace ya un año, cuando nos quedó a todos con la boca abierta haciéndolas sonar como unas castañuelas.

"Tengo un TikTok en el que aprendí que podía usarlas como castañuelas, así que me grabé a mí misma haciéndolas sonar como si lo fueran. Cuando son uñas stiletto muy puntiagudas pueden ser perfectas para eso", contó.