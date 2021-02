Úrsula Corberó y Nathy Peluso te desafían a hacer esta locura con la lengua

Que entre Úrsula Corberó y Nathy Peluso hay una gran amistad, no hay ninguna duda. Así lo han demostrado varias veces en redes sociales, donde se dedican preciosos mensajes una a la otra.

Si el pasado mes de diciembre revolucionaban a sus seguidores con un alocado baile junto a Lali Espósito a ritmo del temazo que lanzó Nathy con Bizarrap, ahora han vuelto a petarlo con otro éxito de la artista argentina.

En esta ocasión ha sido 'Delito', el nuevo single de Nathy Peluso incluido en su álbum Calambre, la canción escogida para cantar sensualmente lo de "To the floor, tan nasty que eres fanático /Bailando en la pista sudando alcohol /Me estás perreando el corazón / Bailamos que parece un delito".

Pero lo que sí es un verdadero delito es el movimiento que hacen con la lengua al principio del vídeo, ondulándola de una forma muy particular que no todo el mundo puede hacer.

"TUTORIAL del efecto lengua por fa", les pide una usuaria en uno de los más de 5.000 comentarios que acumula el vídeo en menos de un día.

Y es que los sensuales movimientos de las artistas han hecho que se los fans de ambas se hayan vuelto completamente locos con mensajes como: "Me va a dar algo", "Me agarra un colapso de lindura", "No las puedo amar tanto" o "son unas reinas".

Nathy Peluso continúa disfrutando del éxito que le está dando Calambre, su nuevo álbum que ya la ha consagrado como una de las estrellas más importantes de la música urbana.

Y es que su estilo inimitable y su forma de decir las cosas, han hecho que se haya convertido en todo un referente para miles de jóvenes: "Para mi ser un granito de arena en el feminismo, ser un granito de arena para inspiración de la sororidad entre mujeres, ser un granito de arena para colaborar e la figura de la mujer en la industria musical y para acompañar a cualquier mina en general, es algo que no tiene precio", nos explicaba en su entrevista para Europa FM.

Por su parte, Úrsula Corberó está ultimando todos los detalles para el lanzamiento de la última temporada de La Casa de Papel, serie que le ha lanzado a la fama internacional gracias dar vida a la apasionada Tokio.

Son tantos los compromisos profesionales de la actriz en la actualidad, que muy a su pesar no pudo estar presente en FoQ: El Reencuentro, ficción en la que se dio a conocer interpretando a Ruth. Eso sí, aunque no estuvo presente ante la cámara, su personaje sí que fue muy decisivo en el desenlace final.