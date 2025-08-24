El verano del amor para Aitana, Dua Lipa, Karol G, Lola Índigo… y Nicki Nicole

La playa, los paseos en barco, las puestas de sol, las noches de música y bailes… El verano lo tiene todo para que parejas más o menos consolidadas, como Aitana y Plex, Dua Lipa y Callum Turner, o Karol G y Feid, disfruten del amor en todo su esplendor.

Pero el calor y las vacaciones también son el escenario ideal para que surjan nuevas historias de amor, como las casi confirmadas entre Lola Índigo y el youtuber Illo Juan, y Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal.

Aquí mostramos cómo han vivido este verano, entre besos, sensuales bailes y caricias, algunas de las parejas más atractivas:

Aitana, la felicidad en Bali

El de Aitana y Plex no ha sido un amor de primavera. La cantante de Cuarto azul y el youtuber empezaron a salir en el mes de marzo, aunque no fue hasta junio cuando confirmaron su relación.

Felices y enamorados, Plex presumió de ser el fan más incondicional de la catalana en los conciertos que dio en Barcelona y Madrid, el 15 y el 30 y 31 de julio, para cerrar su Metamorfosis Seasons. Él, encantado con su chica, subió incluso al escenario a bailar Las Babys en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Ella le declaró su amor en público en la segunda noche del Metropolitano: "A Dani, que sabe que lo quiero muchísimo".

Después pusieron rumbo a un destino desconocido para disfrutar de unas merecidas vacaciones tras el éxito de Aitana en esos shows. Desconocidos hasta que los fans los descubrieron en un lugar exótico.

El 3 de agosto, una de sus seguidoras se fotografió con ellos en el Aeropuerto de Dubai: les vio y no dudó en pedirles una foto.

Días más tarde, fueron vistos paseando por los alrededores de uno de los beach clubs más exclusivos de Ubud, en Bali. Esta isla de Indonesia ha sido la elegida por la pareja para desconectar de todo y disfrutar de su recién nacido amor, en compañía de amigos.

Dua Lipa y la fiesta sin fin de compromiso

A principios de junio la cantante de Houdini confirmó a la edición británica de Vogue que se había comprometido con su novio, el actor Callum Turner, con el que empezó a salir en enero de 2024, y el verano de Dua Lipa se ha convertido en una celebración del amor.

Si a la cantante británica ya se la conocía como la reina de las vacaciones, este verano lo ha vuelto a demostrar, disfrutando junto a su prometido del Mediterráneo entre Italia y España, desde Nápoles a Ibiza pasando por Palermo y Mallorca.

Hace solo unos días, la artista fue tendencia en redes sociales tras mostrar imágenes de la fiesta precumpleaños —el 22 de agosto cumple 30 años— que celebró en Ibiza junto a un grupo de amigos y donde se la pudo ver disfrutando de paseos en yate, de una fiesta flamenca, de rica comida, de elaborados cócteles, de una deliciosa tarta y de cariñosos gestos de su chico.

Karol G y su verano rosa

El nuevo disco de La Bichota, Tropicoqueta, salió justo para animar el verano, el 20 de junio. Entre las 20 canciones que forman el nuevo trabajo de Karol G, además de Si antes te hubiera conocido, la que fue canción más bailada el verano pasado, se encuentra Verano Rosa, la esperadísima colaboración con Feid, su pareja.

Con este tema, los dos cantantes colombianos se han colado en la lista de canciones más escuchadas en estos calurosos meses y ellos lo celebraron con una romántica escapada a la isla de Ibiza.

Desembarcaron en la isla Balear donde Feid tenía un concierto en el Ushuaïa Ibiza el 13 de julio y aprovecharon para pasar unos días de playa, puestas de sol, paseos en barco y románticas jornadas. Algunos dicen que él aprovechó esa escapada para formalizar su compromiso.

Rosalía y su nueva ilusión

Asegura Rosalía en la entrevista que ha concedido a Elle USA, de la que es portada en el mes de septiembre, que pasa muchas horas en el estudio preparando su nuevo disco, del que aún no hay fecha de publicación, esquivando así confirmar o desmentir su relación con Emilio Sakraya.

Lo cierto es que, aunque la estrella catalana está volcada en su próximo disco este verano —también tiene pendiente parte del rodaje de la tercera temporada de Euphoria—, también ha tenido tiempo para el amor y así se le ha visto paseando por Barcelona en compañía del actor y cantante alemán. La Motomami y su chico disfrutaron de la Ciudad Condal ajenos a las miradas, de la mano, entre besos y abrazos.

Días más tarde fue él quien actuó de Cicerone de la cantante en Marruecos, pues aunque Sakraya es alemán, su padre es marroquí. “Adiós Marrakech, ciudad que desde hoy tienes mi corazón, donde el cielo siempre arde porque de día empieza la noche y de noche empieza el día”, posteaba en su Instagram Rosalía tras este especial viaje.

Ana Mena y su carita feliz

Marruecos, República Dominicana y El Salvador han sido algunos de los exóticos destinos que ha elegido Ana Mena para vivir su primer verano junto a Óscar Casas, con el que empezó a salir a finales de 2024 —mientras rodaban la película Ídolos, aún pendiente de estreno—.

Tan afianzada está su relación que la cantante de Carita Triste no ha dudado en compartir en redes sociales algunos de los momentos más íntimos de esas vacaciones: cenas a la orilla del mar, jornadas de surf, noche de baile y besos, muchos besos.

Entre Ana y Óscar parece que todo va viento en popa y ella ya es una más en la familia de los Casas, pues con ellos ha compartido varias de estas escapadas con las que ha recargado pilas para el intenso final de año que le espera a la malagueña con el lanzamiento de nueva música.

Gracie Abrams, días de música y besos

Fue en junio de 2024 cuando la que fuera telonera de Taylor Swift, y ya una consolidada estrella internacional, y el actor Paul Mescal fueron pillados cenando juntos en un restaurante de Londres. Desde entonces todo fueron especulaciones sobre su relación, aunque los protagonistas nunca la negaron y se dejaron ver juntos públicamente en varias ocasiones. A principios de verano, hubo medios que dieron por terminado el romance.

Pero nada más lejos de la realidad. Los dos estuvieron juntos en el Festival de Glastonbury, donde Gracie Abrams disfrutó del éxito de su concierto, pero también de la compañía de sus amigos y de su novio. Para confirmarlo, la cantante subió un carrusel de fotos entre las que destacaba un selfie junto a Mescal en actitud cómplice y cariñosa.

Lola Índigo, y un misterioso amor de verano

La cantante de La Reina lleva meses soltera tras poner fin a la relación de más de dos años que mantenía con Rafa, un chico anónimo con el que Lola Índigo no se prodigó mucho en público, fiel a su estilo de mantener a salvo su vida privada.

A lo largo de estos meses de verano se le ha relacionado con Sebastián Yatra, con el que se le vio muy cómplice compartiendo un paseo en yate en Ibiza, justo el día en el que Aitana celebraba su cumpleaños. Pero finalmente parece que no es el colombiano quien le ha robado el corazón a la granadina, sino el youtuber Illo Juan, que también estaba ese día en el barco.

Juan Alberto García Gámez —su verdadero nombre—, que presume de más de siete millones de seguidores en sus canales de YouTube y Twitch, se ha convertido en la sombra de la cantante este verano y se le ha visto en muchos de sus conciertos. Además, estuvieron juntos en la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal, paseando por Madrid y en el concierto de Sebastián Yatra en Fuengirola.

Taylor Swift, el verano de una relación consolidada

La estrella americana y su chico, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, cumplen su segundo aniversario juntos, enamorados y felices, entre rumores de compromiso y boda.

Este verano, en el que Taylor Swift ya no está de gira y tiene más tiempo libre, han disfrutado de vacaciones y escapadas que hace solo unos días compartió el deportista en su cuenta de Instagram. Algo que nunca había hecho hasta ahora.

Otra muestra de lo asentada que está su relación es que la cantante de Cruel Summer decidió participar en el podcast que Travis tiene con su hermano, New Heights. Fue en este espacio donde la de Pensilvania anunció el nombre y el inminente lanzamiento de su nuevo disco The Life of a Showgirl—que saldrá el 3 de octubre—.

Nicki Nicole y el posible romance del verano

La cantante argentina, que fue pareja de Peso Pluma y Trueno, con el que rompió a finales de 2023, es una de las protagonistas del verano por su supuesto romance con Lamine Yamal.

Aunque no hay confirmación por ninguno de los protagonistas, las pistas apuntan a que fue durante la celebración de la fiesta por el 18 cumpleaños del jugador del Barça cuando pudo surgir la chispa del amor. Después, hay quien les ha visto disfrutar juntos de la noche de Barcelona. Y la que muchos interpretaron como la pista definitiva fue la presencia de Nicole en el partido que el FC Barcelona jugó contra el Como 1907 el pasado 16 de agosto: ella vestía la camiseta de Lamine y su nuevo dorsal, el número 10, y se sentó con la familia del futbolista.

En estos últimos días, además, la pareja podría haber disfrutado de una escapada a Ibiza y después a Mónaco. Los dos compartieron por separado historias de Instagram fotos en el mismo hotel y luego en el mismo barco.