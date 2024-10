La verdad sobre la implicación de Hillary Clinton y Willow Smith en el caso de Puff Daddy

Sean John Combs, también conocido como Puff Daddy o Diddy, fue detenido el 16 de septiembre de 2024 por su vinculación en varios casos de acoso sexual, abusos y violación.

Muchas son las claves que explican la mediatización de este caso: la popularidad del rapero y productor musical en Estados Unidos, la gran cantidad de famosos que rodeaban a Puff Daddy o las salvajes fiestas que organizaba y a las que acudían personalidades como Leonardo DiCaprio, Beyoncé o Justin Bieber.

Todo esto ha generado que las redes sociales hayan adquirido un papel activo en el proceso de investigación del caso, ya que todavía está pendiente la realización del juicio. Muchos usuarios en distintas plataformas sociales están lanzando rumores que llegan hasta millones de personas, y muchas veces dichas especulaciones son falsas.

Dos de las últimas teorías muy virales en redes sociales relacionan a Puff Daddy con la política estadounidense Hillary Clinton y con Willow Smith, la hija de Will Smith. En este artículo, recopilamos qué es verdad y qué no en toda la información difundida sobre estos casos.

Will Smith y Sean John Combs (Puff Daddy) en 2004 | Getty Images

Los bulos y la verdad sobre Hillary Clinton y el caso de Puff Daddy

Los usuarios en redes sociales, sobre todo en X (antes Twitter), están difundiendo una noticia publicada en un medio digital cuyo título asegura que Hillary Clinton habría asesinado a un menor. Dice: "El FBI incauta una cinta de Diddy que muestra a Hillary Clinton matando a un niño en la fiesta Freak Off".

Muchos perfiles comparten el artículo sin poner en duda su veracidad. Un párrafo de la noticia dice: "Hillary ha sobrevivido a innumerables escándalos, pero esta vez no hay forma de ocultarlo: la marea ha cambiado, la verdad está saliendo a la luz y está a punto de sacudir todo el sistema hasta sus cimientos".

Lo cierto es que no hay ninguna evidencia sobre este suceso, más allá de lo que publica dicho medio denominado The People's Voice. El artículo incluye un aviso donde se asegura que la información está "verificada por la comunidad de The People's Voice". Sin embargo, este sitio web es conocido por difundir bulos sobre las vacunas de la COVID-19 o sobre el papa Francisco, entre muchos otros temas. De hecho, los términos de uso de la propia página aseguran que sus noticias pueden tener "imprecisiones".

Lo único que es verdad alrededor de los rumores sobre la relación entre Hillary Clinton y Puff Daddy es que el rapero habló con la candidata a la presidencia de los Estados Unidos hace 20 años, en 2004. El vídeo, publicado por MTV News en Facebook, muestra a las dos personalidades hablando sobre la importancia de votar en la convención democrática de aquel año.

Los bulos y la verdad sobre Willow Smith, hija de Will Smith, y el caso de Puff Daddy

Los usuarios en redes sociales también han vinculado a Puff Daddy con el actor Will Smith, alegando que su hijo Jaden Smith habría dicho que, cuando tenía cuatro años, fue drogado en una de las polémicas fiestas del rapero. Esto, sin embargo, es mentira, y dichas declaraciones nunca existieron.

Ahora, para seguir indagando en esta relación entre el detenido y el intérprete, las redes sociales han recurrido a la hija de Will Smith, Willow Smith (23 años), conocida por ser actriz, modelo y cantante. Muchos vídeos publicados en TikTok aseguran que la joven habría roto su silencio asegurando que "su padre la obligaba a estar con Diddy". Esto, de nuevo, es mentira, y no existen evidencias de que Willow haya hecho ninguna declaración sobre el caso de abuso del rapero más allá de los comentarios en redes sociales.

Lo cierto sobre todas estas especulaciones es que Will Smith sí habría acudido a algunas de las conocidas fiestas de Puff Daddy, tal y como revelan algunas fotografías filtradas de dichos eventos.