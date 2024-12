La verdad sobre la supuesta infidelidad de Barry Keoghan a Sabrina Carpenter

Barry Keoghan y Sabrina Carpenter han sido noticia recientemente por la supuesta ruptura de su relación, tal y como informó People. Al parecer, la pareja habría decidido terminar su romance un año después de que empezaran a salir. "Ambos son jóvenes y están centrados en su carrera, por lo que decidieron tomarse un descanso", ha dicho una fuente cercana al medio.

Los usuarios en redes sociales no se han conformado con esta información y han investigado para conocer el motivo de su separación. Al final, la conclusión de las especulaciones ha sido que Barry Keoghan habría sido infiel a Sabrina Carpenter con la influencer Breckie Hill.

Los detectives en Internet han relacionado tres acciones de la creadora de contenido con el actor: Breckie Hill publicó una foto con el texto "algo salada" junto a una margarita, que algunos relacionaron con la película Saltburn, donde Keoghan interpreta el personaje protagonista. Otra imagen mostraba una bebida llamada "blackberry smash", que se cree que hace referencia al nombre de pila de Barry. Y, por último, la influencer publicó en Snapchat contenido sobre su visita a Boa Steakhouse en una noche relacionada con los rumores.

Tras todas estas especulaciones, el actor ha compartido el sábado 7 de diciembre por la tarde un contundente comunicado donde asegura estar siendo víctima de acoso. "Solo puedo aguantar hasta cierto punto. Mi nombre ha sido arrastrado por internet de formas a las que normalmente no respondo. Ahora tengo que responder porque esto ha llegado a un punto donde se están cruzando demasiados límites. Los mensajes que he recibido no deberían ser leídos por ninguna persona. Mentiras absolutas, odio, comentarios repugnantes sobre mi apariencia, carácter, cómo soy como padre y cualquier otra cosa inhumana que puedan imaginar", denuncia en su texto.

La verdad sobre la supuesta infidelidad

Poco tiempo después de que Barry Keoghan exigiera respeto en su perfil de X (antes Twitter), la influencer Breckie Hill ha compartido un vídeoexplicando lo sucedido en su perfil de TikTok, donde reúne más de cuatro millones de seguidores. "Para resumirlo, no, no estuve con Barry. Ni siquiera he conocido a este hombre en mi vida", dice al inicio.

Sabrina Carpenter y Barry Keoghan | Youtube

"Viniendo de alguien que ha sido engañada en varias relaciones, nunca querría arruinar una relación ni hacer que ninguna chica pase por ese dolor. Nunca. Pero, en cuanto al vídeo en Boa Steakhouse, estaba con mis amigos cenando, y decidí reseñar bebidas en mi Snapchat. Y una de las bebidas que reseñé fue una margarita. Alguien, supongo, lo interpretó de manera incorrecta y pensó que estaba haciendo una referencia a Saltburn tras enterarse de que Barry estaba en un hotel cerca de Boa. No tengo idea. Toda esta historia es tan loca", explica.

Y sigue: "Solo estaba repostando estos vídeos mientras estaba en la cama del hospital pensando en lo loco que era que alguien pensara que yo estaba arruinando la relación de Sabrina. ¿Yo, arruinando la relación de Sabrina Carpenter? Eso nunca pasaría. Pero ahora que ya dije todo esto, solo quiero decir que nunca había pasado un momento peor en mi vida, teniendo la espalda rota y constantemente recibiendo los peores comentarios imaginables. Esto se ha puesto realmente mal. Así que espero que esto aclare las cosas, y espero que todos tengan una noche increíble".

Al final, concluye con una crítica a las difamaciones: "Espero que podamos dejar de difundir rumores tan rápidamente y de destruir a otras personas, especialmente sin conocer los hechos. Diría que casi la mayoría de las cosas que se dicen en Internet no son ciertas. Así que si hay algo que pueden sacar de esto, sería que tomen todo lo que vean en Internet con cautela y simplemente sean amables".