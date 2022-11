Verdeliss cuenta que sufrió un aborto antes del nacimiento de su octava hija, Deva

En febrero de este año llegaba al mundo Deva, la octava hija de la numerosa familia de Estefi Unzu y su marido Aritz.

La vasca se hizo popular en las redes sociales hace años por mostrar y compartir los quehaceres y anécdotas de su multitudinaria prole. Publicó el vídeo del parto, que tuvo lugar en una piscina hinchable en su propia casa, en su canal de Youtube. Tuvo asistencia profesional y sus hijos fueron testigos del nacimiento de su hermana.

Lo que hasta ahora la bloguera no había compartido es que antes de quedarse embarazada de Deva, Verdeliss había sufrido una pérdida gestacional. Ocurrió en mayo de 2021.

A través de un vídeo que ha compartido en su Instagram muestra cómo se enteró de que el embarazo el embarazo estaba parado. Lo cuenta con motivo del mes de la Concienciación sobre la Pérdida Gestacional y Perinatal, que se ha celebrado este octubre, después de valorar si debía compartir o no su experiencia.

"Me planteé mucho si subir esto… Supongo que en su momento me arrolló la culpa, la tristeza y pensar que de alguna manera, con 7 hijos más y durante un primer trimestre, mi duelo no era autorizado. Pero no puedo pretender abogar por romper tabúes, cuando contribuyo con mi silencio", comenzaba en el texto en el que resume su dolorosa experiencia y aporta datos: "entre el 10 y el 25% de los embarazos terminan en forma de aborto espontáneo".

"Así que desde aquí os abrazo, también me pasó. También sentí culpa, tristeza y angustia…mucha angustia. Os acompaño y entiendo. Y por si os queréis desahogar, os cuento que hacer existir este trocito de vida no sólo en mi, también proclamarlo al mundo… ha sanado un poquito la herida", asegura.

Relata que todavía estaba conmocionada por la pérdida cuando concibió a Deva. "Y ya que estamos “desnudándonos”, esta es la explicación del significado del nombre de Deva. Ella no es un bebé arcoíris, es nuestro bebé Luna. Porque recuerdo llorar la pérdida mimetizada con un cielo vacío. Vacío como sentía mi cuerpo. Y la noche en que se concibió Deva, ahí estaba… una luna llena. Preciosa, completa. Me dije que era una señal y le pedí a la luna que no me defraudase. 9 meses después llegó ella pero nunca, nunca, olvidaremos a su hermanitx no nacido".

Verdeliss y Aritz tienen ocho hijos: Aimar, Irati, Laia, Julen, las mellizas Eider y Anne, Miren y Deva.