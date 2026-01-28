Verónica Romero responde a la polémica entre Vega y Bisbal: "Estaba todo muy frío con él"

Estos días se ha hecho viral las declaraciones de la cantante Vega sobre David Bisbal, su compañero en Operación Triunfo. La cordobesa compuso varias canciones para su compañero, que con el tiempo dejó de compartir con ella los méritos de temas como El ruido, No amanece y Culpable.

"Una amistad diluida porque me convertí en alguien incómoda en su repertorio. El resto es una historia de poder, de-mentores y artes oscuras. Una mujer que no cede nunca, efectivamente, es un problema para muchos", ha defendido la artista.

Ahora, la exconcursante de OT1 Verónica Romero se ha pronunciado al respecto ante la revista Hola. Y aunque ha expresado que no tiene "ni idea" de lo que ocurrió entre Vega y el almeriense, ha contado su aso concreto con él.

"Las personas a veces se van por distintos caminos. Yo con Bisbal desafortunadamente no tengo relación, entonces no sabría qué decirte", ha expresado.

Para ella fue un distanciamiento claro con Bisbal: "De repente estaba todo muy frio con él y lo intentas pero al ver que no hay nada... ¿para qué seguir?". No obstante, defiende: "Seguramente cuando le vea nos alegraremos de vernos".

"A lo mejor algún día podríamos hablar y que me explique qué ha pasado", ha reflexionado Vero, insistiendo en que "a lo mejor no hay un por qué, sino que se enfrían las relaciones".