El viaje secreto de Rauw Alejandro y Ester Expósito meses antes de prometerse con Rosalía

Después de dos semanas desde la noticia de la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro y el estruendo informativo que provocó, se ha conocido el último coletazo de esta historia de amor.

La realidad es que las especulaciones llegaron de la mano con el bombazo, que cayó como un jarro de agua fría para quienes seguían y veneraban la idílica relación romántica de los dos cantantes. Y cuando algo así sucede, la primera pregunta es por qué.

La búsqueda de los motivos que les habrían llevado a tomar la decisión llevó a hablar durante días de una supuesta infidelidad por parte del puertorriqueño que todas las partes se encargaron de desmentir. Rosalía dijo que "ni caso a las películas" y Rauw Alejandro aseguró que no era "un hombre infiel". En cuanto a la aludida, Valeria Duque, se reconoció como víctima de falsas afirmaciones.

La última información coincide con la llegada este miércoles de la noticia sobre la fecha y el lugar en el que ocurrió la separación.

En los medios latinos ya se comentaba hace días que Rosalía había sido la encargada de tomar la difícil decisión, una versión que cuadra con la que ha facilitado Leticia Requejo en El Programa del Verano. Según la periodista, fue la catalana la que le pidió a Alejandro que cambiase el rumbo de uno de sus viajes para poder hablar y verse en persona. "Ella le llamó y le dijo: 'Como tienes que hacer un viaje a París, antes de ir a Francia, pasa por Barcelona'", ha contado. Ese fue el último encuentro entre ellos.

El viaje secreto de Rauw Alejandro y Ester Expósito

La revista Semana ha revelado una información clave en la historia de amor de los autores de RЯ, el LP que lanzaron juntos. El artículo confirma que Rauw tuvo una cita en una finca de lujo con la actriz española Ester Expósito el 25 de junio de 2021. La escapada al caribe fue en República Dominicana y el viaje ha visto ahora la luz. El medio citado ha asegurado que los artistas pasaron unos días en la lujosa Villa Tartaruga, con un precio por noche superior a los 12.000 euros. Una casa vacacional en la que también han disfrutado personajes como el compositor Randy Malcom.

Los dos llegaron por separado y acompañados: Expósito de una amiga y Rauw de su asistente. Después de adentrarse en el lugar, no volvieron a salir hasta que no abandonaron el lugar de forma definitiva.

Sobre la estancia de los artistas hay publicadas en el perfil de Instagram de la actriz tres imágenes de cuerpo entero, en las que la intérprete aparece sola, de noche, luciendo un conjunto de dos piezas color celeste sobre el fondo de la casa.

Según Semana, él quiso evitar a toda costa que su nombre apareciera registrado de alguna forma en la reserva. Pero la empresa propietaria del lugar necesitó nombres y documentos de identificación de todos los huéspedes.

Los rumores previos de flirteo entre Rauw Alejandro y Ester Expósito

El año coincide con la época en que ambos artistas empezaron a darse a conocer, ella por su papel como Carla en la serie española Élite y él por su música. A la vez que se empezó a relacionar al cantante con Rosalía, saltaron las alarmas de un flirteo en redes entre Rauw y Ester Expósito.

Durante un tiempo interactuaron en las publicaciones del otro dejando a la vista los comentarios como fueguitos en Instagram, y en julio la madrileña subió un video a sus historias cantando Sexo Virtual en el coche, uno de los mayores éxitos del artista. Los rumores de que ellos estaban juntos ya rondaban por las redes y esto avivó más las sospechas.

A las pocas horas del video de Ester Expósito, Rauw Alejandro publicó un tweet que parecía estar dirigido a la actriz. “Mi canción me dedicó el story que subió…”, expresaba el cantante. La frase que también estaba incluida en la letra de la canción Sexo Virtual, salía en el Instagram de Esther Expósito y parecía que todo encajaba.

En una entrevista con Broncano, el presentador buscó su nombre en Google para hacer preguntas al respecto y aparecieron rápidamente los titulares sobre su romance con la actriz. "Ester Expósito, Rauw Alejandro... Yo si quieres la paso con elegancia y sigo adelante. Salvo que quieras comentar algún dato", manifestaba el humorista. Rauw no tuvo vergüenza y contestó:"Siempre salen noticias así, que yo no me entero cuando las veo".

Finalmente desmintió los rumores sobre si tenía algo con Esther Expósito algo que reiteró en una entrevista para Vince en junio de 2021. "Ahora mismo en mi vida amorosa no tengo nada", declaró.

La fecha de la pedida de Rauw Alejandro a Rosalía, meses después del viaje

En 2020 el puertorriqueño lanzó Afrodisiaco, su primer disco completo y en la canción Dile a él la intérprete de Malamente hizo los coros. Los rumores de que entre ellos había más que una simple colaboración no tardaron en aparecer. No fue hasta septiembre de 2021 cuando ellos mismos subieron a internet imágenes juntos. Siguiendo una tendencia de Tiktok, Rosalía aparecía con el intérprete de Punto 40 haciendo un corazón con sus brazos. No confirmaron nada pero la gente tampoco tenía dudas.

Los cantantes se comprometieron durante las Navidades de 2021 en la casa de la abuela del artista en Puerto Rico. Fue exactamente el día de Fin de Año, cuando se daba la bienvenida al 2022. Subieron a la azotea y cuando empezaron los fuegos artificiales, él sacó el anillo.

"Nos comprometimos de la manera más bonita que pueda existir yo creo. Me dijiste 'Ven, te quiero llevar a un sitio, te lo quiero enseñar', yo pensando de la manera más inocente", dijo ella en una entrevista. Después, la cantante se puso a llorar después de ver la sortija.

Rosalía y Rauw Alejandro: cómo se comprometieron, su primer beso… | GQ España

El momento lo pudimos ver con el estreno de su canción Beso, parte del LP que sacaron en conjunto. Al final del videoclip, Rosalía aparece llorando y mostrando el anillo. Tras hacer pública la noticia, los artistas hicieron repetidas referencias a la boda que iban a preparar tras acabar ambos sus respectivas giras, algo que salió de sus planes al anunciar su separación.

Ninguna de las partes se ha pronunciado aún al respecto de esta información.