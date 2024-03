Víctor Elías reconoce que vivió apuros económicos: "Estuve totalmente arruinado"

Pocos hay que no le pongan cara al adolescente más rebelde de Los Serrano, una de las ficciones más vistas de los últimos 20 años en la televisión.

El papel de Guille le dio la fama con solo 12 años. Gracias a la serie, se enamoró de la que fue su novia durante años, su compañera de reparto Natalia Sánchez, y se compró una casa con el dinero acumulado durante tantos años de rodajes.

Atravesar la adolescencia en un set de grabación le impidó vivirla como cualquier otro chaval, pero esa reflexión llega años más tarde. "Cuando ya estás metido en ese ritmo de trabajo, no conoces otra cosa. Eso era lo normal. Y, después de mayor, empiezas a pensar en lo que te perdiste, pero gané otras muchísimas cosas", dice en una entrevista con Ana del Barrio para El Mundo.

"Me quedé a cero en la cuenta"

En la misma charla, el ahora músico reconoce que su volantazo de los platós a los escenarios no fue fácil. Aunque se ha convertido en uno de los directores musicales con más compromisos del panorama, los inicios fueron duros.

"Estuve totalmente arruinado. Cuando decidí ser músico, me fui a vivir a Cádiz y monté un estudio de música. Había tenido un problema aquí que no me pagaron una baja que me tenían que pagar y yo contaba con ese dinero y me arruiné. Me quedé a cero en la cuenta. Lo cuento en la función. Tenía un bolo de 60 euros y con esos 60 euros vivía 15 días. Pero me fui a vivir a Cádiz con dos amigos que son como dos hermanos y me enseñaron a vivir así. Pero no perdí mi casa. Si me volviera a pasar volvería a levantar el vuelo. El dinero no lo es todo y con menos se hace más a veces", detalla.

La función a la que se refiere es #YoSostenido, una obra en la que a través de un extenso monólogo desnuda su lado más íntimo y reflexiona sobre su condición de "juguete roto". Para él, se trata de un concepto impuesto por el público, muchas veces alejado de la realidad. Le molestan los prejuicios que recaen sobre él. "Parece que si no sales en la tele, no eres nadie y no eres feliz. Y yo soy muy feliz estando en la parte de atrás de la música. Y encima me va muy bien", asegura.

Para esta función ha hecho una simbiosis con Fran Perea, incondicional compañero de Los Serrano. Perea dirige a Elías sobre las tablas del teatro y Elías a Perea en su gira 1+1 son 20, en la que presenta un disco tributo a todos esos temas que se convirtieron en la banda sonora de sus años en la televisión. Además, en Cuerpos especiales contó que su gran amigo será el encargado de oficiar su boda con la cantante Ana Guerra.

