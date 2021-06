La vida de Beth después de 'OT' y Eurovisión: sus hijos, sus discos y su trabajo como actriz

La cantante no ha dejado de trabajar en ningún momento aunque ya no la veamos habitualmente en televisión. Así es el día a día de Beth , la cantante de Operación Triunfo que representó a España en Eurovisión con el tema 'Dime'.

Dime que es lo que puedo hacer, como te puedo tener... Son pocos los fans de Operación Triunfo que no saben el estribillo de la canción que representó a España en Eurovisión en el año 2003. A día de hoy, el tema continúa siendo uno de los más pedidos y cantados en karaokes y verbenas, pero parece que a la única que no le gustaba era a la propia cantante. Hace ya unos años que Beth Rodergas no esconde su animadversión por Dime, el tema que le dio la fama.

"Fue una experiencia brutal, de la que me he beneficiado mucho, pero lo viví como un marrón. Lo dije siempre, porque yo era lo opuesto a la canción Dime. Me hubiera gustado que me hubieran llevado con algo que me creía y que lo sintiera mío. Al final, me lo tomé como un encargo. Debía de ser la única a la que no le gustaba la canción, porque la gente flipaba", dijo durante una visita a la Academia en el año 2017.

Madre de dos niños

Ahora, a sus 39 años, puede estar orgullosa de haber aprovechado la enseñanza que le dio aquella experiencia en OT para convertirla en algo mejor. Ha lanzado cinco discos en solitario, ha sido madre y ha participado en numerosas algunas obras de teatro.

Lia y Kai son los nombres de los dos pequeños que nacieron fruto del amor de la cantante con Joan Boix March, su marido.

Cinco discos en el mercado

Recién salida de la academia de OT en 2003, la cantante publicó Otra realidad, un álbum con el que consiguió doble platino. En 2006 llegó My Own Way Home, un álbum en inglés en el que la cantante se alejaba un poco del sonido pop y se acercaba más al rock contemporáneo.

Cuatro años más tarde, eligió el catalán para Segueix-me el fil, su tercer disco, y en 2013 llegó Familia. Ocho años han tenido que pasar para que Beth vuelva al estudio de grabación. Este 2021 ha publicado Origen, un álbum en el que rescata canciones que su expareja le dijo que no valían.

" A veces nos metemos en relaciones que anulan algunas partes de nuestra personalidad. A mí esta relación en concreto me anuló bastante como artista. He necesitado mucho tiempo para verlo con perspectiva y comprobar que él estaba totalmente equivocado", dijo en una entrevista a La Voz de Galicia.

Trabajo como actriz

La cantante no ha dejado de trabajar en ningún momento. Ha participado en casi una decena de obras de teatro, como Tirant Lo Blanc, que dirigió Calixto Bieito en 2007, donde aparecía desnuda sobre las tablas; o La Dona Vinguda del Future, espectáculo coescrito por Guille Milkyway.