La vida personal de Alejo Sauras: su edad, la historia detrás de su nombre y su novia

Se trata de uno de los rostros más reconocibles dentro de la cinematografía española. Alejo Sauras lleva más de dos décadas delante de las cámaras, habiéndonos dejado grandes proyectos cinematográficos por los que ha sido reconocido.

Pero, ¿cómo empezó su andadura como actor?

Su edad

Alejo Sauras nació un 29 de junio de 1979 en Palma de Mallorca. Al inicio el actor estudió formación profesional de Electrónica e incluso se formó en aviónica y aprobó las oposiciones para trabajar en Iberia. No obstante, se acabó formando en interpretación, concretamente estudiando Arte Dramático en la escuela de Cristina Orta.

El actor de 46 años comenzó su andadura delante de los focos con series como A las once en casa,Al salir de clase, Compañeros o. La profesión de actor le llegó apenas obtener la mayoría de edad. Fue a partir de ahí continúo su andadura con diversos papeles en la serie7 vidas,Cuéntame cómo pasó o Los Serrano.

Alejo Sauras durante su paso por el Festival de Málaga en el año 2008 | Gtres

Durante su trayectoria le hemos podido ver en papeles más arriesgados como enMentiras y gordas, donde compartió reparto con Ana de Armas, Mario Casas o Maxi Iglesias, Solo química o su más reciente Hotel Bitcoin.

En 2018, recibió fue nominado a mejor actor de reparto de una serie porEstoy vivo en los premios Feroz.

La historia detrás de su nombre

Tal vez el nombre de Alejo no te suene mucho. Precisamente, es un nombre que no es muy popular en España: tan solo 3.000 personas en nuestro país se llaman como el actor.

El actor de Los Serrano desveló cómo fue llevar un nombre tan atípico. "De pequeño me decían cosas por mi nombre, es muy 'rimable', pero la verdad es que tampoco me afectaba mucho, era peor llevar gafas o cualquier otra cosa, los niños a veces son muy crueles, pero en mi caso siempre me gustó mucho mi nombre, de hecho al nacer me pusieron uno compuesto y al hacerme el primer DNI con diez años o así me lo quite y lo dejé solo en Alejo, además tengo dos ahijados que se llaman Alejo, de lo cual estoy muy orgulloso, y uno es hijo de mi hermana. Supongo que es una cuestión de gustos, pero en mi caso siempre me gustó", contó en una entrevista en El Mundo en el año 2007.

La pareja de Alejo Sauras

Bien es cierto que el actor mallorquín ha sido relacionado con nombres dentro del panorama cinematográfico como Ana Fernández o San Yélamos. No obstante, en lo que respecta a su pareja actual, el actor ha preferido dar pocos detalles. Fue en una entrevista para la revista Pronto en septiembre de 2024, donde confesó ser un hombre “enamorado”.

"Tengo pareja desde hace años y no tiene nada que ver con el mundo artístico. De hecho, no me acompaña a actos que estén relacionados con mi profesión. Es una persona anónima. Afortunadamente, no se dedica a lo mío…”, relató.

No obstante, no ha descartado planes de boda. "Ya veremos en el futuro. Pero, si nos casáramos, sería por lo civil" expresó.