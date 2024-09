La vida privada de Jimmy Giménez-Arnau: su mujer, su hija y su matrimonio con María del Mar Martínez Bordiú

La televisión del corazón se ha despedido con mucha tristeza de Jimmy Giménez-Arnau. El popular tertuliano y escritor ha fallecido a los 80 años después de llevar unos pocos años alejado de la vida pública y los medios.

En los 2000, colaboró en Antena 3, en programas como Cada día, pero también estuvo durante cinco años en ¿Dónde estás corazón?. A lo largo de su vida, se había enfrentado a decenas de polémicas como por ejemplo su delito de tráfico de cocaína en 1994, cuando se le decomisaron 10 gramos de dicha sustancia psicotrópica, o su gran pelea con el periodista Pipi Estrada que terminó en denuncia.

Más allá de su vida profesional, el brasileño se había dado a conocer en los años 80 por su matrimonio con María del Mar Martínez-Bordiú y Franco, nieta de Francisco Franco.

Su matrimonio con María del Mar Martínez-Bordiú

Se llevaban 12 años y se casaron en 1977 en Pazo de Meirás en A Coruña.

Se conocieron gracias a un amigo en común cuando él tenía 20 años y ella -conocida como Merry- todavía era menor de edad y desde el principio su relación fue muy tormentosa. Después de la boda, se instalaron en una casa-palacio -Canto del Pico- propiedad de la familia en Torrelodones, que había sido el regalo de novios que les hicieron los padres de María del Mar.

Solamente se casaron porque querían contentar a Carmen Polo, abuela de la novia, y esta convivencia duró solo dos años.

Después de separarse, Jimmy se dedicó a airear públicamente cómo había sido su matrimonio con Merry, así como varias intimidades sobre la familia Franco.

Jimmy Giménez-Arnau y María del Mar Martínez-Bordiú | Gtres

Leticia, la hija de Jimmy Giménez-Arnau

En 1979, tuvieron a su primera y única hija, Leticia Giménez-Arnau y Martínez-Bordiú, y cuando la pequeña solo tenía diez meses decidieron separarse. La custodia la tuvo la madre, lo que supuso que Jimmy casi no la visitara y poco a poco fuera perdiendo la relación con ella.

Tal y como Jimmy contó a Bertín Osborne, estuvo viendo a su hija "hasta los 12 años, luego ya no más". "Nos divertíamos muchísimo, pero no lo voy a forzar. Me aconsejaron que hasta que Leticia cumpliera los 18 años luchara para que no me dijera nunca que la había abandonado. Gané todos los pleitos aquí y en Estados Unidos para verla. Pero su madre no hacía caso a los juzgados ni a nada", dijo.

Leticia Giménez tiene 45 años y ya no mantiene relación con su padre. Está casada con el empresario salvadoreño Marcos Sagrera y ella no invitó a su padre a la boda.

La segunda mujer de Jimmy Giménez-Arnau

Tras separarse de Merry, Jimmy estuvo con María Teresa Fernández Peral.

Empezaron a salir en 1987 y se separaron en 1993.

La última pareja de Jimmy Giménez-Arnau

Jimmy Giménez-Arnau estaba casado con la periodista Sandra Salgado, con quien se casó en 2013. Se conocieron en el programa de televisión Dolce vita por una entrevista que ella le hizo y estuvieron hablando durante horas por teléfono, así que surgió la chispa. Ella tenía 35 años menos que él.

Jimmy Giménez-Arnau y Sandra Salgado | Gtres

Se casaron en la Junta Municipal del distrito de Fuencarral (Madrid) después de seis años de relación en una ceremonia secreta y discreta. "Sandra es la mujer que más he querido en toda mi vida, la más seria, responsable y trabajadora de todas las mujeres con las que he estado", dijo él de su mujer a Hola.

En la mencionada charla con Bertín Osborne, reveló que estaban intentando tener un hijo por inseminación artificial, aunque no pudo ser.