El vídeo viral de Ryan Gosling bailando de pequeño

Tanto en el filme de Barbiecomo enLa La Land, Ryan Gosling ha tenido que darlo todo y además de actuar, cantar y bailar. Esto último parece que lo llevaba sangre desde pequeño. Según se puede ver en el vídeo que circula por la redes, el joven bailarín de 12 años se desenvolvía con gran desparpajo en un escenario.

Acompañado de siete chicas, el actor que coprotagoniza el Diario de Noa, aparece en el centro de la coreografía. La canción que suena es Touch me (All night long) de Cathy Dennis y realmente parece sentir la música.

Según cuenta en una entrevista para The Graham Norton Show, de joven fue un integrante de Elite Dance Studio, un grupo de baile que participaba en concursos de búsqueda de talentos. “De alguna manera llegamos a la final. Nuestra competencia principal eran gemelas que bailaban muy bien. Recuerdo que les deseé suerte y cuando yo salí a bailar, estaban serias y aprecían las gemelas del resplandor. Una me estaba mirando con este gesto (sacar el dedo del medio)”, comentaba entre risas.

El presentador pone el famoso vídeo de la infancia de Ryan quien parece algo incómodo durante los segundos que se está mostrando. Cuando termina, Graham Norton le dice que es el típico grupo de chicas pero que no se le puede llamar así porque está él. “Ese era el punto, me dejaban participar sin pagar porque era un chico. Si había un chico incluido, ganabas”, explicaba el actor.

Entrevista en The Graham Norton Show

“Ojalá pudiese decir que alguien me ordenase ‘tienes que llevar esto’ pero fue mi idea, dije ‘tengo una visión para este torneo, camiseta morada y pantalones anchos plateados’”, comentaba Ryan con humor.

I'm just a Ken

La nueva película de Barbie también está repleta de coreografías. De hecho, el actor que interpreta a la pareja de Margot Robbie, tiene su propia canción donde él es el protagonista. La letra habla sobre cómo siempre es el segundón y nadie se preocupa por él.

En el adelanto de Warner Bros pudimos ver algunas escenas de Ken bailando y cantando I'm jsut a Ken extraídas directamente de la película.

Adelanto I'm just a Ken

Tengo sentimientos que no puedo explicar / me están volviendo loco / Toda mi vida he sido tan educado / Porque solo soy Ken / En cualquier otro lugar sería un 10 / ¿Es mi destino vivir y morir una vida de fragilidad rubia?, canta Ryan.

No obstante, no es la única aparte de la película donde baila. Aunque Margot Robbie es la protagonista en la coreografía de la Casa de Ensueño, Ken también se integra poco a poco hasta estar pegado a su Barbie.

Adelanto Dance The Night

Desde el vídeo de 1992, pasando por ganar el Golden Globe a mejor actor por La La Land hasta la recién estrenada película de Barbie, el baile y Ryan son inseparables