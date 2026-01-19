¿Videoclip de 'Magnolias' pronto? El presidente de Sony Music España podría haberlo confirmado

Rosalíafue capaz de revolucionar el mundo entero con el lanzamiento de su cuarto disco LUX en noviembre de 2025 y, un mes después, nos sorprendía con la publicación del videoclip de La Perla, una de sus canciones más aclamadas, pero que, sin embargo, no convenció a todos en su formato audiovisual.

Sin embargo, parece que ahora es el turno de Magnolias, una de las canciones más tristes de este último proyecto y que fue seleccionada como la mejor del disco por los oyentes de Europa FM.

Esta información ha salido a la luz a raíz de la publicación de Instagram del presidente de Sony Music Iberia (España y Portugal), Jose María Barbat, en la cual la canción aparecía como una de las canciones en la que había trabajado este año.

"El 2025 ha sido un año intenso, diverso y profundamente musical. Estas son las canciones que hemos editado, trabajado, acompañado y compartido, y que por una razón u otra me han impactado especialmente este año", decía la publicación.

Sin embargo, esto no confirma al 100% que Magnolias vaya a tener un videoclip, por lo que por el momento deberíamos tomarlo como una posibilidad.

La importancia de Magnolias

Magnolias no es uno de los temas que transmite mayor tristeza del disco, sino que además es el cierre de todo el viaje que Rosalía hace en LUX de lo humano a lo divino. Sin tristeza y sin rencor, la artista habla sobre su propia muerte y expone que ya ha alcanzado su propósito en la vid, antes de ascender con Dios.

La última estrofa de la canción, que cierra el disco, dice: "Algún que otro navajazo me he llevado de la vida / Ella a mí me desarmó y yo le estoy agradecida / Y lanzará azúcar moreno sobre mi ataúd / Y quedaros despiertos hasta que vuelva otra vez la luz / Promete que me protegerás / A mí y a mi nombre en mi ausencia / Yo que vengo de las estrellas / Hoy me convierto en polvo / Pa' volver con ellas".

Como curiosidad, esta canción también es la favorita del disco para Pedro Sánchez, quien recomendó LUX en un vídeo publicado en redes sociales: "Realmente, es un disco que se tiene que escuchar de una tirada. Si tuviera que recomendar alguna de las canciones (bueno, todas, sin duda), sería la última, Magnolias, que me ha encantado", dijo.