Virgen María, hija de Verónica Forqué, arrasa con un provocativo estilismo en el estreno La Casa de Gucci

La premiere de La Casa de Gucci (House Of Gucci) en Madrid ha estado repleta de rostros conocidos. Si bien no acudió ninguno de los protagonistas del film, la extravagancia habitual de Lady Gaga, quien encarna a Patrizia Reggiani, fue suplida por otra artista que tiene muchos puntos en común con la neoyorquina: María Forqué.

Conocida artísticamente como Virgen María, la hija de Verónica Forqué y el director de cine Manuel Iborra, acaparó todas las miradas del photocall al irrumpir con un impresionante estilismo formado por un body negro repleto de aperturas con medias a juego de lo más provocativo. Completaban el look un bolso de la firma Gucci y unas plataformas negras translúcidas.

Su acompañante tampoco pasó nada desapercibido. La joven de 31 años acudió a la premiere acompañada del artista Filip Custic, que optó por un arnés sobre unas mangas de camisa y un pantalón negro desabrochado dejando ver gran parte de su ropa interior. También completó el look con otro bolso de la firma.

María Forqué y Filip Custic // Gtres

Virgen María: el significado de su nombre

En varias entrevistas, María ha explicado de dónde sale el nombre de Virgen María, su álter ego. "En los templos de hardcore y de hardstyle a los que iba, se iba a rezar al DJ. Eran casi todo hombres y eran como mesías que iban a venerar. Entonces yo pensé que quería ser la Virgen María, la deidad de los templos de sonido que para mi son más iglesia que la propia iglesia", explicó en una entrevista para Vorágine TV con motivo de su actuación en el festival Sónar Barcelona en 2019

Encontró la solución a sus complejos en el arte desnudo

Antes de dedicarse a la música, María empezó haciendo performances que combinan la danza, el pole dance y otras artes escénicas. En una entrevista para El español, ha explicado qué supone para ella la performance desnuda, una disciplina que descubrió en un campamento en el campo cuando viajó a Nueva York: "Me gustó mucho la libertad de la performance que te permitía hacer lo que quieras estando desnudo. Porque a mí me traumatizaron mucho de adolescente cuando me hice mujer".

Sobre este trauma, la joven ha confesado que incluso le llevó a tener problemas alimenticios: "Como tenía el pecho grande, como que me lo tenía que tapar porque si no era una puta. Como que me crearon un concepto muy raro de lo que era ser mujer y tener un cuerpo sexual y desarrollé problemas de alimentación porque no quería tener pecho".

Hasta 5.000 euros mensuales en Only fans

María Forqué ha encontrado en las redes sociales una gran fuente de ingresos. El año pasado saltó la noticia de que vendía su ropa interior por Internet, llegando a cobrar 500 euros por unas braguitas usadas, pero también percibe dinero de sus dos cuentas en Only Fans.

"Más libre que Only Fans no hay nada, porque tu creas el contenido que tú quieres, en el momento en que tú quieres y nadie te dice cómo hacerlo, simplemente se llevan un 10%", ha revelado en la mencionada entrevista.

"Yo personalmente hago entre 2.000 y 5.000 euros al mes entre los dos Only Fans, es un buen sueldo", ha añadido.