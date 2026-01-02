Will Smith, demandado por presunto acoso sexual y despido injustificado por el violinista Brian King Joseph

El violista Brian King Joseph ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de California contra el actor Will Smith y su compañía por acoso sexual, despido injustificado y represalias . El texto se refiere a un episodio concreto ocurrido en la habitación de un hotel el pasado marzo cuando trabajaba en la gira Based on a True Story: 2025 de Smith.

El músico presentó la demanda contra el protagonista de El método Willliams y su empresa Treyball Studios Management, Inc. el martes 30 de diciembre en el Tribunal Superior de California, Los Ángeles. Los acusa de una presunta conducta depredadora, así como de haberlo “preparado y condicionado deliberadamente para una explotación sexual posterior” durante el periodo en que trabajó en la gira.

Según el texto, Smith habría contratado al violinista para una presentación en San Diego en noviembre de 2024 y, tras esto, lo invitó a unirse a su tour y a participar en su próximo álbum. El denunciante asegura que el cantante y actor le repitió en varias ocasiones que compartían una “conexión especial” que no tenía con nadie más.

La denuncia, a la que ha tenido acceso de la revista Variety, se refiere a "una serie traumática de eventos" ocurridos en marzo de 2025 en la habitación de un hotel de Las Vegas durante una parada de la gira. El violinista asegura que alguien entró en su habitación sin forzar la cerradura y dejó señales de que había estado ahí como un frasco de medicamentos contra el VIH a nombre de otra persona, un alta hospitalaria y un pendiente así como una nota que interpretó como un aviso de que iba a volver para tener un encuentro sexual. "Brian, vuelvo... solo nosotros", decía el texto firmado por Stone F. y un corazón.

Joseph asegura que tenía miedo a que el individuo volviera a su habitación para tener relaciones sexuales con él y notificó lo ocurrido a la seguridad del hotel, al equipo de Will Smith y a la línea policial local de no emergencias. Según la denuncia, días después, sun miembro del equipo lo habría acusado de inventar los hechos, informándole que quedaba fuera de la gira. Tras su despido, otro violinista habría sido contratado en su lugar.

Brian King Joseph asegura también que el incidente le provocó “una grave angustia emocional, pérdidas económicas, daños a su reputación" así como “trastorno de estrés postraumático y otros problemas de salud mental”.

Por su parte, el equipo de Will Smith califica las acusaciones de "falsas, infundadas e imprudentes" en un comunicado distribuido a través de la revista PEOPLE. “Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales a nuestro alcance para abordar estas acusaciones y que se esclarezca la verdad”.