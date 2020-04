Will Smith reúne al reparto de El Príncipe de Bel-Air en una divertida videollamada

En su programa 'Will From Home' , ¡ Will Smith ha reunido a sus compañeros de El Príncipe de Bel-Air ! Alfonso Riberio, ( Carlton Banks ), Tatyana Ali ( Ashley Banks ), Karyn Parson ( Hilary Banks) , Joseph Marcell ( Geoffrey ), Daphne Maxwell Reid ( Vivian Banks ) y productor Jazzy Jeff ( Jazz ), vuelven a verse las caras desde sus casas en una divertida videollamada.

EN SU PROGRAMA 'WILL FROM HOME'

El confinamiento está sacando la parte más creativa de todos y dando el tiempo necesario a los artistas para volver a retomar el contacto con antiguos compañeros de profesión.

Lo hemos visto en nuestro país con el elenco de Camera Cafe, que se unió de nuevo para pedirnos que nos quedemos en casa; o al reparto de Hospital Central para agradecer a los sanitarios "de la vida real" la labor que están haciendo en esta crisis.

Ahora tenemos otra sorpresa para los nostálgicos de las series de los 90: ¡Los protagonistas de El Príncipe de Bel-Air vuelven a verse las caras!

¿Quién ha tenido esta gran idea? No podía ser otro que Will Smith. El actor, que durante los últimos años está de lo más activo en las redes sociales, ha aprovechado la cuarentena para lanzar su nuevo programa Will From Home, todos los miércoles y viernes.

En el último programa, Will reunía a parte del reparto de la icónica serie en una divertida videollamada. De esta manera podíamos ver a Alfonso Riberio, (Carlton Banks), Tatyana Ali (Ashley Banks), Karyn Parson (Hilary Banks), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (Vivian Banks) y productor Jazzy Jeff (Jazz), donde además de explicar cómo están viviendo el confinamiento recordaron divertidas anécdotas de algunos episodios.