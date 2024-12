Yunke, el tres veces mejor mago del mundo: de dónde es, sus inicios en la magia y su época en 'El Hormiguero'

Su pelo pelirrojo y su carisma lo hacen muy reconocible: el mago Yunke nos ha acompañado en la televisión muchos años, pero más allá de la pantalla su talento ha sido y es arrollador.

Hace 49 años, Salvador Vicent Martínez nacía en un pueblo de la Comunidad Valenciana, y sus shows se han convertido en referentes del mundo de la magia. Y es que Yunke ha ganado tres veces el título del mejor mago del mundo en los mundiales de magia celebrados en Canadá.

Muchos lo recordarán por sus espectaculares trucos de magia en El Hormiguero, programa en el que ha colaborado en numerosas ocasiones a lo largo de sus 19 temporadas. Pero más allá de eso, Yunke ha conquistado a todo el planeta.

Sus inicios en la profesión

Yunke tuvo interés en la mágica desde pequeño, pero no fue hasta los 19 años, cuando terminó la mili, cuando empezó a hacer giras. Si no hubiese sido mago, habría sido técnico de sonido, y empezó siendo él mismo quien controlaba esto en sus espectáculos.

Desde entonces siempre ha defendido que su ídolo es Juan Tamariz: "Nos llevamos muy bien y siempre está enseñándome cosas, aunque mi magia y la suya sean distintas".

El origen de su nombre artístico viene directamente de sus raíces. Así lo contó en una entrevista con DIEZ Minutos: "Mi abuelo era herrero y trabajaba sobre un yunque que mi madre conservó en la entrada de mi casa. Cuando mis amigos conocieron la historia, comenzaron a decir: 'Vamos a casa de Yunke'. Más que un nombre, para mí es todo un símbolo y lo llevo con mucho orgullo. Soy un tío muy familiar y nunca olvido mis raíces".

En cuanto a sus shows, él mismo reveló para El independiente: "Lo que hago cada día en mi taller es inventar juegos de magia nuevos. Es la pasión que tengo, me gusta siempre mejorar y perfeccionar, cambiar músicas, cambiar presentaciones, y eso hace que el espectáculo esté continuamente vivo. Siempre es para mejorarlo, para intentar dar un pasito más y que sea más original, que sea más actual".

"Cuando comienzas en la magia te dedicas muchas horas a perfeccionar un efecto, pero después empiezas a acumular conocimiento y te sirve para tener más facilidad a la hora de crear. Por eso creo que la experiencia es viral, yo creo que el desarrollo de las ideas viene con el trabajo y con el esfuerzo diario", relató para el citado medio en 2023.

Pese a sus grandes éxitos, se mantiene modesto: "Yo creo que soy un buen mago, al final el resultado está ahí de todos los años de experiencia que llevo, pero ganar el título de mejor mago del mundo no te convierte en el mejor. Al final es un jurado que da una valoración en ese momento. Tú has ganado el premio pero lo importante es que al tener que presentar un efecto mágico ante 2.000 magos te esfuerzas al máximo para sacar algo original. Eso es realmente el premio".

Una familia al margen de la magia

Son pocos los detalles que se conocen del lado más íntimo de Yunke. Bueno, mejor dicho, de Salvador Vicent. Él mismo contó en DIEZ Minutos que ha formado una familia, de la que disfruta fuera de la profesión.

"Cuando no soy mago, soy algo muy bonito: padre de Joel y Adrián, mis dos hijos de trece y once años. Estoy separado y me gusta pasar el tiempo con ellos, jugar, escucharles, aconsejarles…", expresó.

Sus hijos se han acostumbrado a la magia. "Mis hijos hasta los 10 años han creído que yo tenía poderes. Yo decía "puerta, ábrete" porque tenía el mando en el bolsillo, la puerta se abría y ellos se lo creían. Yo decía "Joel, tú puedes conseguirlo", teniendo el mando en la mano, y él probaba pero yo no abría. Y le decía 'no lo has dicho bien'. Volvía a intentarlo y yo abría. Así que creían que tenía poderes de verdad", contó en El Independiente.

Yunke defiende que España es una potencia mundial de magia, con ejemplos como Juan Tamariz, Pepe Carroll, Arturo de Ascanio.... "Los mejores magos del mundo son españoles", asegura.