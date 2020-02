El zasca de Ana Morgade al usuario que le dijo que tiene "bigote"

La presentadora de 'yu, no te pierdas nada' quiso tomarse con humor el resultado del corte de pelo que ella misma se hizo en casa publicando un selfie en Instagram, donde un usuario le dejó una crítica que la humorista no tardó en responder.

Cuando crecen más de lo que les toca, los flequillos pueden volverse indomables. Así, Ana Morgade, que siempre ha lucido un flequillo recto, se arregló ella misma el pelo, ahorrándose pasar por peluquería.

Sin embargo, el resultado no fue tan satisfactorio como esperaba. La presentadora se lo tomó con humor y publicó un selfie en Instagram donde enseñaba su nuevo -y desaguisado- look. "Hoy, en tutoriales que salen mal: Quién se ha cortado el flequillo solita y ahora solo ve por un ojo?", escribía.

A pesar de que la mayoría de usuarios se tomaron la publicación como una broma, hubo quien quiso criticar el aspecto de Morgade más allá del peinado. Un usuario la acusaba de tener 'bigote' -escrito erróneamente 'bogote'- y la humorista no tardó en responder. "No sé qué es eso. Bigote sí tengo, y encantada. Es mi homenaje a mi amada Frida", escribió.

El zasca no pasó desapercibido entre sus seguidores, que no dudaron en apoyarla dejando caer algún que otro chiste. "La Morgade hasta con barba de 1 semana, estaría guapa!", decían un usuario. "Parece que hay gente que aún no se entera de que eres hombre, hay que explicarlo todo ehh... Eres la mejor!! Sigue así!!!", bromeaba otro.

Además, Ana Morgade quiso poner fin a su locura capilar en pleno directo de 'yu, no te pierdas nada'. Este lunes la presentadora cogió las tijeras y se arregló el flequillo... ¡En primicia para todos los yusers! ¡Menudo momentazo!

