Arcade Fire, Bon Iver, Frank Ocean, The xx, Slayer o Solange, protagonizan el cartel de Primavera Sound 2017

Casi dos centenares de nombres propios conforman la personal apuesta de Primavera Sound para la decimoséptima entrega de su festival en Barcelona, cuyas jornadas centrales tendrán lugar del miércoles 31 de mayo al domingo 4 de junio de 2017 en sus dos emplazamientos principales: El recinto del Parc del Fòrum, que acoge la gran parte de la programación, mientras el barrio del Raval vuelve con una amplia oferta gratuita en el centro de la ciudad.

El visionario y excepcional artista Frank Ocean, los británicos The xx con su esperado nuevo disco bajo el brazo, Bon Iver desgranando los temas de su reciente “22, A Million”, la magia electrónica de Aphex Twin, los canadienses liderados por Win Butler y Régine Chassagne Arcade Fire, los maestros del metal extremo Slayer, el gran icono Grace Jones, la estrella del R&B Solange y el mito norirlandés Van Morrison son los nombres que más brillan en el cartel.

Los históricos del punk rock Descendents, un doble pase de Stephen Merritt al mando de The Magnetic Fields, la vuelta a los escenarios del soul punk de los americanos The Make-Up, el pop electrónico de los británicos Metronomy, el ídolo del nuevo soul Miguel, la rompedora música urbana de Skepta, el regreso de Teenage Fanclub y su arsenal de pop perfecto, la electrónica experimental de Flying Lotus, la intensidad combativa de Death Grips, el indie rock de Grandaddy en su retorno a la actualidad, el hip hop rompedor del dúo Run The Jewels, el slacker pop de Mac DeMarco, la reunión de los canadienses Broken Social Scene y la autora de uno de los discos del año Angel Olsen son otros de los platos fuertes de esta edición.

ELECTRÓNICA

La electrónica sigue ganando peso gracias a la ampliación de la zona del Beach Club con un total de dos escenarios dedicados en exclusiva a este género. La lista de artistas es especialmente extensa e incluye al popular dj alemán Dixon, el dúo británico Bicep y su demoledor directo, el melódico techno de Recondite, el house innovador de Âme, el acercamiento al pop de Tycho, John Talabot y Axel Boman a bordo de Talaboman, el influyente proyecto de Wolfgang Voigt como Gas, el renovador del UK bass Joy Orbison, el impactante live del búlgaro KiNK, la clase y veteranía de Michael Mayer, el dúo formado por Lauer y Gerd Janson unidos bajo el nombre de Tuff City Kids o el eclecticismo del italiano Dj Tennis. Mención aparte merecen los belgas Front 242, formación clave para entender la evolución de la música de baile en las últimas décadas.

ROCK

Las guitarras siempre tienen un protagonismo capital en el cartel. Y en esta ocasión van de la psicodelia de grupos australianos como Pond o King Gizzard & The Lizard Wizard y los americanos The Black Angels al punk de Against Me! o Priests, el metal de Sleep, los franceses Gojira y los amos del metalcore Converge. La clásica visita del trío Shellac, el sonido pantanoso de los renacidos Royal Trux, el clásico rock empapado de soul de The Afghan Whigs o la veterana banda de punk The Damned son otros de los alicientes en este terreno.

La insigne cita estará plagada de conciertos muy especiales y grupos que se salen de la norma, algo que se ha convertido por derecho propio en marca de la casa.

NACIONAL

En el apartado nacional destaca la puesta de largo del nuevo trabajo de Mishima, el hip hop de nueva hornada de los madrileños Agorazein, los jóvenes Belako y su post punk para las masas, la celebración del 20º aniversario de “Hecho Es Simple”, disco de debut de los barceloneses 7 Notas 7 Colores, el shoegaze expansivo de Triángulo de Amor Bizarro, el rock sin etiquetas de la institución vasca Berri Txarrak, la nueva promesa flamenca Rosalía junto a Raül Refree, el encuentro entre Kepa Junkera y Los Hermanos Cubero, la pujante Soledad Vélez o promesas de rabiosa actualidad como Museless y Melange.

Tampoco faltará la música traída desde todos los puntos del mundo como la brasileña De Elza Soares o el nigeriano King Sunny Adé; ni la apuesta por las bandas emergentes entre las que encontraremos el jazz de BADBADNOTGOOD, el británico Sampha, el pop de Glass Animals y muchos más.

Un cartel de excepción al que todavía se incorporará alguna que otra sorpresa, como los artistas que formarán parte de la siempre particular y exclusiva programación del Hidden Stage, con la que Heineken continuará con su apuesta por el festival consolidando así su posición de liderazgo en el campo del patrocinio musical.