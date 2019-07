Dellafuente, Stormzy, Vince Staples o Underworld se dan la mano en el Sónar más variado

Después de un caluroso jueves de día en el que cada vez concentra a más cantidad de gente, la jornada del viernes de Sónar se presentaba en la misma línea.

El éxito de Dellafuente en los últimos años ha quedado más que constatado en su concierto en Sónar Dôme, uno de los espacios más grandes del Sónar Día.

Tras una cuenta atrás el granadino salía al escenario acompañado de Antonio Narváez y Moneo, que mezclaban el sonido de sus guitarras con el trap aflamencado con autotune de Dellafuente.

Arrancó con ‘Dile’ pero no faltaron colaboraciones que ya se han convertido en verdaderos hits como ‘Guerrera’, con la voz de C. Tangana grabada algo distorsionada, ‘Buenos Genes’ con Rels B, o ‘Ya no te veo’, su colaboración con Novedades Carminha.

‘Me Pelea’ también fue una de las canciones más coreadas por un multitudinario público de lo más entregado que hasta ondeaban bufandas de Dellafuente F.C., de la propia colección de ropa del artista.

Stormzy tenía la misión de sustituir a ASAP Rocky, que permanece detenido en Suecia. La gran revelación del festival de Glastonbury demostró que estaba a la altura de sustituir al rapero estadounidense y ser cabeza de cartel de cualquier festival.

Jarreau Vandal fue una de las grandes sorpresas de la noche. Mezclar J Balvin, Korn, Rihanna el ya mencionado Rocky o hitazos funk de los 70 y que todo tenga sentido, es algo que muy pocos saben hacer.

Pero precisamente este es el punto fuerte del neerlandés que fue tan perfecto como para las primeras actuaciones de la noche como lo hubiese sido para un cierre de lo más divertido.

Tras Vandal, Underworld devolvían la esencia de la electrónica a Sónar. Con un durísimo set propio del trance de los 90, Karl Hyde se mostraba igual de entregado que el masivo público que tenía frente a él.

Un ambiente completamente distinto el que se estaba viviendo justo al otro lado del recinto, en Sónar Pub. Vince Staples salía al escenario con un directo lleno de momentos altos que inició con la irónica ‘FUN!’.

Disclosure se encargaban de seguir manteniendo el ritmo de la noche. Los hermanos Lawrence presentaron en el Sónar Club su nuevo material sin olvidar los hits que los han convertidos en los grandes representantes del house británico como ‘You & Me’, con el que cerraron su DJ set.