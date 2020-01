William Djoko aterriza en Madrid para celebrar el V Aniversario de After Brunch

El próximo domingo 2 de febrero regresa After Brunch , el primero y original, y como un festival por etapas nos trae cuatro findes intensos con nombres como William Djoko , Behrouz , Thema , Rampue o Super Flu - a falta de confirmar más top headliners - que se unirán a la After Brunch Crew. Con nueva ubicación, en un espectacular invernadero creado para la ocasión en Las Ventas, After Brunch se consolida como la fiesta referente de los domingos en Madrid. Así, e l 2 y 16 de febrero y el 1 y 15 de marzo tienes una cita con la mejor electrónica en Las Ventas .

William Djoko, primer artista de After Brunch 2020 / After Brunch

AFTER BRUNCH, THIS IS NOT A FESTIVAL, THIS IS THE FIESTA

After Brunch es un prodigio que ha irrumpido con fuerza en la cultura de club en Madrid. Una fiesta diurna, en domingo, que nació con la idea ‘Sunday funday’ rompiendo con la imagen del ocaso del finde. Es casi un fenómeno viral que como toda buena tendencia clubber empezó desde el underground hasta tomar Las Ventas para este V Aniversario.

Así, para no perder la referencia del día ni el cielo de Madrid, After Brunch va desde las 16.00 h hasta pasada la medianoche, la luz es vital. Jugando con los atardeceres de invierno se ha creado en el mismísimo coso de Las Ventas un espectacular invernadero que sirve de observatorio a la noche madrileña.

WILLIAM DJOKO, DEL TOP 50 AL PRIMAVERA SOUND PASANDO POR AFTER BRUNCH

William Djoko es ritmo y vida. El DJ y productor neerlandés termina un 2019 de éxito y arranca un 2020 lleno de confirmaciones mágicas como su fichaje por el Primavera Sound. El featuring de Djoko con Monki & Friends y Big Miz lo situó como uno 50 temas de 2019 para la prestigiosa revista musical DJ Mag. Por el camino William Djoko ha pinchado en el Front Row de Burberry rodeado de celebrities como Rosalía, Bella y Gigi Hadid, Hunter Schafer, Kendall Jenner, Irina Shayk, FKA Twigs, Naomi Campbell o Carla Bruni. Su próximo objetivo, pinchar este 2 de febrero de 2020 en After Brunch y tras esto… Primavera Sound.

Pero las confirmaciones no se quedan en Willian Djoko. A la lista de Dj’s hay que añadirle a Behrouz, Themba, Rampue, Super Flu… aún quedan nombres y algún que otro bombazo con muchas ganas de poder confirmar.

Andan rondando el sold out para su fiesta de inauguración. No te la pierdas y como dicen “que no te lo cuenten por stories”.