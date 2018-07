Joe Jonas visita Euroclub de Europa FM para presentar See no more, de su álbum debut Fast Life

El cantante de los Jonas Brothes se independiza y se ha acercado hasta el 'Euroclub' de Europa FM para presentar 'See no more' de su álbum 'Fast Life'.

Joe Jonas editó su single de debut en solitario See No More el 3 de junio. El esperadísimo álbum en solitario saldrá a la venta el 6 de septiembre de 2011 y contará con la producción de Danja, Rob Knox y Brian Kennedy. See No More ha sido compuesto por Joe Jonas y Chris Brown y producido por Brian Kennedy.



Como sabemos, Joe Jonas es un componente Jonas Brothers, grupo con ventas multi platino y numerosos galardones. Comenzó su carrera como artista a temprana edad apareciendo en el famoso musical de Broadway La Boheme. Desde entonces Joe y sus hermanos han vendido más de 8 millones de álbumes en todo el mundo y han actuado en estadios repletos de los cinco continentes. Joe colabora de forma activa con Special Olympics y su propia organización de caridad Change For The Children. Su álbum de debut en solitario Fast Life estará a la venta el 6 de septiembre.

Escucha la entrevista a Joe Jonas:

