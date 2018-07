Lady Gaga al natural

Sin maquillaje, ni ropa estrafalaria, así es como Gaga aparece en la producción de cinco vídeos dirigidos por Inez and Vinoodh.

Lady Gaga ha publicado en su cuenta oficial de Twitter una exclusiva, para sopresa de sus 'little monsters', como se hacen llamar los fanáticos de la artista. Se trata de una producción de cinco vídeos protagonizados por Gaga donde aparece casi sin maquillaje, sin ropa estrafalaria, no aparece acompañada de decorados elaborados ni de grandes elencos.

Gaga saca su faceta más dulce y natural y se deja llevar al son de 'You & I' bajo la dirección de Inez and Vinoodh. En el vídeo titulado HAUS OF Ü feat. NYMPH han trabajado: Nicola Formichetti como directora artística, Lady Gaga como directora creativa, Hussein Chalayan como estilista, Frederic Aspiras y Val Garland en peluquería y maquillaje y Ottot Arsenault en edición.