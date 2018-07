Lady Gaga participa en el nuevo disco de Jennifer López "Love?"

Jennifer Lopez estrena nuevo disco el 3 de mayo de 2011. Después del éxito de On the floor con Pitbull el álbum también incluye colaboracion con la reina actual del pop Lady Gaga. Tanto en "Hypnotico" e "Invading my mind" colabora junto con Jennifer Lopez y otros artistas en el álbum.

El segundo single es I'm into you con Lil Wayne; compuesto por Taio Cruz y producido por Stargate será estrenado próximamente junto al álbum.