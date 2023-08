10 años de 'Wrecking Ball', la canción más sentimental y controversial de Miley Cyrus

Miley Cyrus ha celebrado los diez años de Bangerz y Wrecking Ball c on el lanzamiento de Used To Be Young , una de sus baladas más personales. Al igual que ella, echamos la vista atrás para recordar una de las canciones más exitosas y simbólicas de su carrera.

Este vierness 25 de agosto Miley Cyrus ha lanzado Used to be Young, una emotiva balada dedicada a sus fans más leales que le han acompañado en todas sus etapas.

Pero nada es casualidad, por eso Miley ha programado este estreno para la misma fecha en la que lanzó su canción más sentimental y controversial, Wrecking Ball, hace 10 años.

La artista no ha perdido la oportunidad para aprovechar esta fecha especial para compartir este sencillo en el que mira al pasado y ve a la Miley de 20 años con lágrimas en los ojos, una manera muy especial de conmemorar el décimo aniversario de la publicación de uno de los temas más señalados de su discografía, perteneciente al álbum Bangerz (2013), que también cumple 10 años.

Wrecking Ball, una visión cruda tras una decepción amorosa

El 25 de agosto de 2013, Miley Cyrus publicó Wrecking Ball, una canción que dio mucho de que hablar.

La intérprete acababa de terminar su relación con el actor Liam Hemsworthtras tres años juntos y un compromiso entre manos, y utilizó todo su dolor para escribir uno de sus mejores temas a la fecha.

En el videoclip vemos a una Miley joven, triste y asustada, que se aleja mucho de la imagen que todos tenían de ella: la cantante se desnuda en cuerpo y alma en el vídeo en el que se balancea sin ropa sobre una bola de demolición, destroza muros, chupa martillos y yace sobre las ruinas de lo que ha destrozado; una metáfora sobre su situación sentimental.

Ese sencillo tiene una letra cruda y sincera en la que Cyrus narra el poder destructivo del amor, esas relaciones que, en un intento de mantenerse a flote, solo consiguen el efecto contrario.

I came in like a wrecking ball |Entré como una bola de demolición

I never hit so hard in love | El amor nunca me golpeó tan fuerte

All I wanted was to break your walls | Todo lo que quería era romper tus paredes

All you ever did was wreck me | Todo lo que hiciste fue destrozarme

Yeah, you, you wreck me" |Sí, me destrozaste

Polémica entorno a la era Bangerz

Corría el año 2013. Miley Cyrus ya no era Hannah Montana, ni quería que la relacionasen con ella.

La actriz se propuso romper con su imagen de chica Disney, y así lo hizo. Miley consiguió escandalizar a media industria musical, prensa e Internet con su nueva etapa, pese a que, musicalmente, Bangerz obtuvo muy buenas críticas y una increíble acogida por parte de sus fans.

La artista cantó alto y claro cuando lanzó We can't stop —el primer sencillo de su cuarto disco—, donde dijo que iba a hacer lo que le diese la gana, sin florituras, y así fue.

El lanzamiento de Wrecking Ball causó un gran impacto social y mediático —desde su desnudo integral sobre una bola de demolición hasta lamer un martillo—, pero nada comparado con su presentación en los premios MTV VMAs 2013, donde dejó al mundo perplejo con la actuación que hizo sobre le escenario, tanto en solitario como junto a Robin Thicke en Blurred Lines.

Actualmente se recuerda como uno de los momentos más icónicos de los premios y de la carrera de la artista, pero por aquel entonces fue un tema muy controversial durante un tiempo.

Durante toda su carrera, Miley ha llevado a rajatabla el "que hablen bien o mal, pero que hablen", y nunca le ha importado el qué dirán. Gracias a su talento y fortaleza, ha logrado mantenerse en el tiempo como una de las estrellas internacionales más aclamadas de la música.