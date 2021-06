11 datos de Martin Garrix, el DJ de la actuación virtual de la Eurocopa 2021

La ceremonia de inauguración de la Eurocopa 2021 está en manos de Martin Garrix. El DJ de Europa Baila, el programa de música electrónica de Europa FM, organiza un show virtual junto a Bono y The Edge, con los que ha compuesto We Are The People.

'We Are The People' con Bono y The Edge

Bono y The Edge son cantante y guitarrista de la banda irlandesa de rock U2; Martin Garrix es uno de los mejores DJs del mundo. Actualmente ocupa el puesto número 3 del Top 100 DJs de la revista DJ Magazine. Están por delante David Guetta (1) y Dimitri Vegas & Like Mike (2).

Garrix fue número uno durante tres años seguidos, en 2016, 2017 y 2018, pero nunca le importó demasiado ese puesto. ”Realmente no me importa aunque sea un ranking mundial”, dijo en una entrevista con Petrol en 2019.

"No necesito una lista para hacer lo que realmente quiero. Soy el número 1, sí, con Tiësto varios puestos por detrás mía. Eso no tiene sentido, ¿verdad?”, añadió sobre su compañero en Europa Baila. Habla así sobre el DJ y productor neerlandés porque es su amigo y mentor. Sin él, probablemente no hubiese nacido su vocación.

Aquí tienes once datos para conocer mejor a Martin Gerard Garritsen, el neerlandés de 28 años que triunfa en todo el mundo bajo el nombre de Martin Garrix y que se ha subido ya a los escenarios más icónicos de la música electrónica y dance, como Tomorrowland, Lollapalooza o Ultra Music Festival.

Supo que quería ser DJ con ocho años

Martin Garrix, que ya tocaba la guitarra con ocho años, empezó a interesarse por la música electrónica en 2004. El DJ, nacido en 1996, estaba viendo la sesión de Tiësto en la presentación de los Juegos Olímpicos de Atenas cuando nació su interés por este estilo. El sencillo Traffic lo impulsó a descargar un programa especializado llamado FL Studio, que le permitió empezar a componer.

“Es mi inspiración, además de mi mentor y un buen amigo. Siempre estamos en contacto”, dijo sobre Tiësto en la entrevista de Petrol.

Sus primeras sesiones las hizo con nueve años

De aquella sesión de Tiësto nació DJ Marty, su primer nombre artístico. En aquella época tocaba en los cumpleaños de sus padres.

'Animals' fue su primer gran éxito

Su primer éxito fue Animals, que se colocó en el puesto número 1 en Bélgica y Reino Unido en junio de 2013. Ese año lanzó también Wizard, que fue un éxito en numerosos países. Un año antes, en abril de 2012, había sacado su primer sencillo en solitario, ITSA.

Otro de sus grandes éxitos llegó en el 27 de enero de 2017. Es la fecha de lanzamiento de su colaboración con Dua Lipa: la canción Scared To Be Lonel​ llegó a ser disco de oro en varios países.

En su lista de colaboraciones se incluyen otros nombres igual de conocidos como Khalid, Bebe Rexha, Usher y sus mentores David Guetta y Tiësto.

Es el séptimo DJ mejor pagado del mundo

El último ranking de la revista Forbes, publicado en 2019, lo colocó como el séptimo DJ mejor pagado del mundo con ingresos de 19 millones de dólares.Los 10 primeros de la lista son:

The Chainsmokers: 46 millones de dólares

Marshmello: 40 millones de dólares

Calvin Harris: 38,5 millones de dólares

Steve Aoki: 30 millones de dólares

Diplo: 25 millones de dólares

Tiësto: 24 millones de dólares

Martin Garrix: 19 millones de dólares

David Guetta: 18 millones de dólares

Zedd: 17 millones de dólares

Armin van Buuren: 15 millones de dólares

Le encargaron el himno de la Eurocopa en 2019

Martin Garrix anunció en 2019 el encargo que le hizo la UEFA para hacer el himno, en ese momento, de la Eurocopa 2020. Para componer la canción We are the people, que salió el 14 de mayo de 2021, contó con la colaboración de Bono y The Edge. Le dieron carta blanca y su representante le animó a llamar a los componentes de U2 para crear un tema sobre “la emoción de estar unidos".

Es experto en eventos deportivos musicales

Antes de que lo llamasen de la UEFA, Garrix actuó en las Olimpiadas de invierno de Corea del Sur. Fue en 2018, catorce años después de que la actuación de Tiësto le inspirase. En la sesión, de sólo 10 minutos, pinchó sus colaboraciones Forever, Together, Animals, Like I Do y Pizza, estas últimas colaboraciones con David Guetta y Brooks.

Es fundador del sello discográfico STMPD RCRDS

El sello STMPD RCRDS cumplió cinco años el pasado marzo. Garrix creó la casa discográfica como plataforma para artistas de varios géneros. La primera canción del sello fue Now That I've Found You.

Tiene otros nombres artísticos

Además de DJ Marty y Martin Garrix, usa otros nombres artísticos. También hace música bajo los pseudónimos AREA21, junto al rapero estadounidense Maejor; Ytram, bajo una máscara blanca; y GRX.

Se lesionó el pie actuando

El verano de 2019 tuvo que actuar cojo tras sufrir un accidente mientras pinchaba en la discoteca Omnia de Las Vegas. El 25 de mayo se dobló el tobillo mientras saltaba en el escenario, intentó seguir pero el dolor fue mayúsculo y tuvieron que pararla para ser trasladado al hospital. Días después fue operado y tuvo que cancelar varios shows. Superados los primeros días, acabó el verano pinchando y con una férula.

Tiene un libro y una serie de minidocumentales

En su canal de YouTube se puede ver su serie de documentales titulada The Martin Garrix Show en los que el DJ nos acerca aspectos de su vida artística y personal inéditos.

También tiene un libro. Life = Crazy muestra los aspectos más personales de las giras de Martin Garrix, con fotografías de su amigo y fotógrafo personal Louis van Baar, con quien lleva trabajando varios años.

La misión de su música

Martin Garrix tiene un objetivo muy claro cuando se sube a un escenario. "Con mi música quiero crear momentos felices que puedan ser compartidos entre la gente", declaró en una entrevista en La Vanguardia. Su trabajo, dice, representa positividad y alegría. "Después de todos estos años, lo mejor de este mundo sigue siendo ver el público volviéndose loco".