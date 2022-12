El 2022 de Shakira: de la triste ruptura con Piqué al éxito absoluto de sus últimas canciones

Shakira ha elegido un destino de lo más especial para pasar la Navidad junto a sus hijos: el desierto. Allí se ha marchado "buscando la serenidad", asegura ella misma en sus redes sociales.

Y es que este año ha sido de todo menos calmado para la artista colombiana. A los disgustos que le ha dado el corazón, ha sumado los problemas de salud de su padre y el proceso judicial que tiene abierto con Hacienda.

La cantante de Waka Waka empezó el año de la mejor de las maneras: en familia, entre besos de sus hijos y de su pareja, Gerard Piqué, y entre mimos de sus mascotas. Hasta felicitó San Valentín a todos sus seguidores posando muy cariñosa con el futbolista.

Unas semanas más tarde, cuando el futbolista del Barça jugó su partido número 600, tuvo unas amorosas y emocionadas palabras para el padre de sus hijos: “Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida. Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”.

En principio nada hacía presagiar que en el hogar de los Piqué-Mebarak estaban “pasando cosas” —parafreseando a Paula Echevarría en pleno proceso de separación de David Bustamante—. Pero la tormenta estaba a punto de estallar…

"Fue la gota que rebasó el vaso"

El 22 de abril Shakira estrenó junto a Raw Alejandro su single Te Felicito, una canción de desamor con un ritmo bastante pegadizo y una letra que no pasó desapercibida a sus fans.

“Por completarte me rompí en pedazos / Me lo advirtieron pero no hice caso / Me di cuenta que lo tuyo es falso / Fue la gota que rebasó el vaso”, dicen las primeras frases del tema que ya, por entonces, muchos pensaron que iba dirigido a Piqué.

Los rumores sobre las presuntas infidelidades del futbolista y la inminente ruptura de la pareja no dejaron de crecer. A ello, además, se sumaban los problemas de la de Barranquilla con Hacienda, pues a finales del mes de mayo la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez instructor de llevar a Shakira a juicio por defraudar 14,5 millones de euros, y los desvelos por la salud de su padre desde que en el mes de mayo sufriera una grave caída que le obligó a pasar por quirófano por unos coágulos en la cabeza.

A pesar de todo, la colombiana cumplió con sus compromisos profesionales, ajena a las polémicas, y el 26 de mayo apareció en la alfombra roja del Festival de Cannes derrochando sensualidad con un vestido largo negro, con escote en forma de corazón y guantes largos, al más puro estilo Rita Hayworh.

La amplia sonrisa que exhibió durante la cita cinematográfica escondía detrás tristes días para la cantante: el jugador del Barça ya había abandonado la casa que compartían junto a sus dos hijos, Milán y Sasha, y algunos periodistas apuntaban a que él ya tenía una nueva pareja.

El 4 de junio, la estrella de la música latina anunció que Gerard Piqué y ella ponían punto final a su historia de amor.

Ahora sí se confirmaba que la letra de su último éxito tenía todo el sentido: el resentimiento, la desilusión y el desengaño habían acabado con esa historia que nació en 2010 a ritmo de Waka Waka.

"Yo sabía que esto pasaría"

En pocas semanas se descubrió la identidad de la nueva pareja de Piqué. Ella es Clara Chía, una joven estudiante de publicidad de 23 años a la que habría conocido en un bar de copas con la que comenzó a dejarse ver en público, con la que ha protagonizado algunas románticas escapadas y con la que dicen planea casarse en 2023.

Comenzaba entonces un duro proceso legal para que Shakira y Piqué alcanzaran un acuerdo sobre la custodia y el futuro de sus hijos. Representada por una de las mejores abogadas de familia de Barcelona, la cantante planteó a su expareja la posibilidad de marcharse con ellos a Miami, epicentro de su trabajo y lugar donde reside parte de su familia y amigos.

Aunque en un primer momento, se encontró con la negativa de Piqué, finalmente la intérprete de Me enamoré se trasladará a vivir con sus hijos a Miami. La necesidad de libertad para viajar hasta allí y formar parte de la vida de Milan y Sasha podría ser el principal motivo tras la sorprendente decisión del deportista de abandonar el fútbol profesional el 5 de noviembre.

Además de sus hijos, el mejor refugio y la más eficiente de las terapias de Shakira durante estos meses ha sido su trabajo, que le ha generado continuas alegrías. Te felicito tardó poco en convertirse en un éxito internacional, continuó con su trabajo en el programa de la NBC Dancing With Myself y empezó a trabajar en una nueva canción que sus fans esperaron con especial entusiasmo.

Hermética y discreta con la prensa, la colombiana protagonizó en el mes de octubre la portada de la revista Elle. De la entrevista se obtuvieron impactantes titulares sobre su relación de pareja, el proceso judicial abierto por Hacienda o la persecución de los medios, pero sobre todo se reconocía la tristeza y la decepción que la atravesaban en ese momento de su vida: “Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa”.

"Fue culpa de la monotonía"

Ese agujero en el pecho —y el corazón en la mano después de haber sido pisoteado— es la conmovedora imagen del videoclip de su canción Monotonía con la que la cantante dejaba claro cómo se sentía después de su ruptura con Piqué y del fin de su idílica historia de amor.

El tema, en el que colabora el músico puertorriqueño Ozuna, fue lanzado el 19 de octubre. Sólo 24 horas después, el vídeo acumulaba más de 19 millones de reproducciones y se convertía en en el mejor debut de una canción femenina en español en la historia de Youtube.

Memes y challenges de la bachata comenzaron a recorrer las redes sociales, afianzando el éxito de la canción que parece tener un único destinatario: Gerard Piqué.

Aunque es verdad que en estas últimas semanas del año, esta no ha sido la canción de Shakira que más ha sonado. La celebración del Mundial de Qatar ha vuelto a poner de manifiesto que el himno del Mundial de Sudáfrica, el de 2010, el Waka Waka, es el HIMNO con mayúsculas de esta competición.

El difícil 2022 de Shakira llega a su punto final con las maletas preparadas para poner rumbo a Miami y dejar atrás su vida en Barcelona —aunque queda pendiente del juicio con Hacienda—. Comienza así una nueva etapa para la colombiana al otro lado del Atlántico volcada en sus hijos y en el lanzamiento de su próximo disco en septiembre.