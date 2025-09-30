Abraham Mateo celebra 20 años de carrera con un concierto en el Movistar Arena de Madrid

Abraham Mateo está de celebración. El cantante de San Fernando (Cádiz) cumple 20 años en la música y va a montar una gran fiesta para festejarlo.

El intérprete de 27 años ha anunciado un concierto en el Movistar Arena de Madrid para conmemorar una fecha tan especial. "El pasado no se olvida, se reinventa", dice en la publicación compartida en Instagram para anunciar la fecha del show."El Movistar Arena será testigo de algo que sólo pasará una vez… 🔥", apunta el artista, que comparte un vídeo que recorre en imágenes sus dos décadas en la música.

"Va a ser épico 😍", añaden desde la cuenta de Instagram del recinto, que acogerá el concierto de Abraham Mateo el domingo 11 de enero de 2026.

Cuándo salen a la venta las entradas para Abraham Mateo

El concierto de Abraham Mateo, enmarcado dentro del Inverfest 2026, se celebra el 11 de enero y las entradas salen a la venta este miércoles 1 de octubre.

Las taquillas virtuales se abren a las 12:00 horas y, como siempre, lo más recomendable es conectarse antes para ponerse en la cola virtual.

La primera vez de Abraham Mateo

Abraham Mateo celebra así una carrera de éxito que empezó cuando solo tenía siete años en la televisión andaluza. A esa edad se subió por primera vez a un escenario en los Premios Veo Veo presentados por Teresa Rabal. Cantó la canción Yo Soy Aquel de Raphael.

Su primer concierto en solitario llegó mucho después. El 22 de febrero de 2014 dio el que es considerado su primer concierto oficial en solitario en Burjassot (Valencia) dentro de la gira AM Tour.