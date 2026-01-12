Abraham Mateo despliega todo su talento en Madrid para celebrar 20 años de carrera

Empezó siendo un niño de siete años, y ahora es uno de los artistas masculinos más destacados de la música española. Abraham Mateo cumple 20 años de carrera y, para celebrarlo, ha preparado un concierto único en el Movistar Arena de Madrid donde ha interpretado éxitos del pasado que no volverá a cantar nunca más. Así, ha demostrado todo su talento con baile, potencia vocal y hits incontestables en colaboración con Ana Mena o Chanel.

Año a año, Abraham Mateo ha fraguado una prolífera carrera musical de 20 años. Desde sus inicios con siete años, el gaditano ha pasado de cantar versiones en televisión a convertirse en uno de los talentos masculinos mejor valorados del panorama español. Y así, como una estrella, se ha subido al escenario del Movistar Arena de Madrid para celebrar dos décadas de experiencia, a pesar de solo tener 27 años.

A lo largo de más de dos horas y 35 canciones, el concierto ha sido un homenaje a todo su camino hasta llegar al presente, por eso ha querido empezar el show hablándole directamente a su yo del pasado. "Estoy a punto de salir ahí fuera y no paro de pensar en ti. Eres tan pequeño, tan inocente, pero todo esto existe porque tú creíste primero", ha dicho en una voz en off. "Nunca pensaste en todo lo que iba a pasar. Y seguimos, con miedos y dudas, pero seguimos. Hoy quiero que todo el mundo sepa que estoy orgulloso de ti, de nosotros. Hoy juntamos pasado y presente".

Are You Ready? ha empezado a sonar con un Abraham Mateo fundido en una sudadera a medio poner, guantes y unas gafas de sol. Las coreografías han llegado pronto, con Kill The Lights y un equipo de baile con doce miembros. La tercera canción, Bailarina, ha demostrado el potente rango vocal del gaditano.

"Qué locura. Esto está lleno", ha dicho en su primer discurso en directo. "Llevo tanto tiempo soñando con este momento... no me creo que esté pasando. Muchas gracias por venir a compartir esta noche, significa mucho. Hoy vamos a viajar en el tiempo. Un viaje por las canciones más icónicas, algunas que hace mucho que no canto y que es probable que no vuelva a cantar", ha desvelado.

"¿Alguien puede pellizcarme?"

Acto seguido, ha sonado uno de sus mayores éxitos, Loco enamorado, al que le han seguido Se acabó el amor —su colaboración con Jennifer Lopez y Yandel— y Quiéreme. Después, Abraham Mateo se ha sentado al piano rodeado de niños para tocar Lánzalo, la canción que publicó junto a UNICEF en solidaridad con Siria. "Qué agobio más grande", ha dicho tras solucionarse un pequeño problema con el instrumento.

Con los nervios propios de estar celebrando el mayor concierto de tu vida, Abraham Mateo ha continuado con el show tras un solo de guitarra eléctrica, durante el que se ha cambiado de vestuario para ponerse una boina y una chaqueta negra. Así, el artista ha interpretado Maniac, de Michael Sembello, y su exitosa versión: Maníaca. De nuevo, su voz ha deslumbrado a todos los presentes.

La pirotecnia y el baile han continuado con Old School, Mueve, All The Girls (La La La) y Get the Phone. Con Sigo a lo mío, Abraham Mateo ha querido lanzar un mensaje contra el bullying: "Muchos te odiarán porque no pueden ser como tú. No dejes que otros te hagan sentir inferior. Si vamos a perder algo, que sea el miedo".

"Invertí todo ese hate en comprarme la mansión / Y ahora esos hipócrita' se bailan mi canción"

En ese momento, han aparecido en la pantalla vídeos de AuronPlay, Wismichu y otros youtubers insultando al cantante en el pasado. Como respuesta, el gaditano ha aparecido con el cinturón que ganó en La Velada del Año 3 y cantando su tema de 2020: "Me quisieron pisotear y yo sigo a lo mío".

Tras Háblame bajito, ¿Qué ha pasao'?, SOLONELY y BAI-LALA, Abraham Mateo ha ido a backstage para cambiarse ante la atenta mirada de la cámara. "No me grabes cuando me quite los pantalones, eh", ha bromeado.

Cinco (o seis) invitados

El cantante prometió actuar con cinco invitados, y el primero de ellos ha sido Lérica, la banda de su hermano para la que Abraham Mateo ha montado un tablao flamenco. Tras interpretar Espinita clavá, el artista le ha dedicado unas emotivas palabras a su familiar: "Has sido mi referente. Todos los niños querían ser como Spider-Man, pero yo quería ser como tú. Te quiero mucho, hermano. Es increíble poder pisar este escenario contigo".

Para recordar sus actuaciones en la televisión con Juan y Medio, el gaditano ha cantado Hoy tengo ganas de ti, de Alejandro Fernández. "Que viva el flamenco, que viva Andalucía", ha dicho al terminar. Acto seguido, ha llegado la segunda invitada de la noche: Chanel, quien ha invadido el Movistar Arena con bachata y el mejor baile.

"Dicen por ahí que estamos pegaos', pero solo nos pegamos cuando bailamos en el escenario", ha comentado Abraham Mateo para negar los rumores sobre su relación. Al terminar, Chanel ha descrito al cantante como "uno de los mejores artistas de este país".

Con la guitarra acústica en mano, Abraham Mateo ha tocado Mi vecina —canción que compuso con 16 años— y, de manera improvisada, otros dos temas: Incomplete y La idea. "Esto no estaba preparado. Es muy difícil resumir 20 años de carrera en un concierto de dos horas", ha confesado.

Para cantar PLAN DE HOY [QUIERO VERTE], el gaditano se ha subido a un arnés para llegar a lo más alto del recinto. Lo ha hecho con su corbata de la Virgen de Guadalupe: "Me da suerte. He volado por los aires y me he sentido un angelito sin alas", ha dicho.

El concierto ha seguido con A media luz, Aunque estés con él junto a una orquesta y un solo de saxofón, al que le ha seguido Without You. Así, el show ha llegado a la tercera colaboración junto a Naiara, con quien ha interpretado Tienes que saber. "Este niño tiene la voz de España", ha comentado la ganadora de Operación Triunfo 2023.

Tras Esta chica es para mí y Mi super estrella, Abraham Mateo ha querido rememorar lo que hacía en su primera gira y ha sacado al escenario a una fan. "Te sigo desde los siete años", ha dicho la joven afortunada que ha estado pegada al cantante durante Me gustas.

La euforia de Girlfriend ha dado paso al cuarto invitado: Juan Magán, con el que ha cantado Si Juegas Conmigo (ASA25). "Es un honor estar aquí apoyando a Abraham, el tipo con más talento del país en este momento", ha afirmado el de Badalona.

"Ha sido una noche increíble"

"Gracias por creer en mí. Ha sido la mejor noche de mi vida", ha dicho Abraham Mateo en el falso final del concierto. Poco después, Ana Mena ha llegado al Movistar Arena para cantar juntos su éxito viral: Quiero decirte.

Para la última canción, Abraham Mateo ha subido al escenario a un sexto invitado: Max, un niño de nueve años que evoca a los inicios en la música del gaditano. No por casualidad han cantado juntos Señorita, la primera canción que publicó y que se ha convertido en un clásico de los 2010.

Tras lanzar confeti al público, Abraham Mateo ha terminado el concierto con la misma ilusión de aquel niño de siete años que quería dedicarse a la música. Quién le iba a decir que, 20 años después, estaría celebrando dos décadas de carrera como uno de los nombres indispensables de la industria musical española.