Abraham Mateo se une a Juan Magán para lanzar 'Si juegas conmigo'

A falta de una canción del verano, Juan Magán tira de nostalgia con puro electropop. Y es que Angelito sin alas fue uno de los tems más bailados del cantante en 2012, y ahora, 12 años después, le da una vuelta para rescatarla a lo grande.

Magán se une así a Abraham mateo para crear la nueva versión del tema con el nombre Si juegas conmigo (la frase más característica del hit veraniego). Juntos han mezclado sus estilos para lanzar esta canción, que promete escucharse en todas las fiestas.

A diferencia de la original, la voz distorsionada del gaditano irrumpe en una primera estrofa que introduce el tema, para pronto mezclase con la de Juan Magán. No obstante, el intérprete de Maníaca cobra más protagonismo en Si juegas conmigo que su creador.

Este nuevo tema nos trasporta directamente a la década del 2010, en la que el electrolatino era el sonido de moda con u rey indiscutible: Juan Magán.