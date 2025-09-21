El abrazo de RaiNao, la aparición de Marc Anthony y mucho más: lo mejor del concierto Una más de Bad Bunny

Bad Bunny cierra su residencia en Puerto Rico. El cantante se despidió este sábado por todo lo alto de sus seguidores con un concierto memorable en El Choli de San Juan.

Una más: No me quiero ir de aquí, nombre de este show número 31 que Bad Bunny añadió por sorpresa a su agenda el pasado martes, estuvo plagado de momentazos y, como no podía ser de otra manera, de artistas invitados. El intérprete de NuevaYol se rodeó de amigos para este concierto disponible para ver en plataformas durante 24 horas y que empezó con un bonito mensaje a sus seguidores.

Recopilamos los mejores momentos del show que ha batido todos los récords. Con 340.000 espectadores, es el concierto más visto en la historia de Amazon Music en Twitch.

El mensaje inicial para sus fans

Bad Bunny dio las bienvenida a los asistentes —y a los espectadores— con un bonito mensaje de agradecimiento: "El show de esta noche no es solo mío, es de ustedes, es de nosotros, es de todos y todas, es de Puerto Rico".

Así, antes de subirse al escenario, dejó claras sus intenciones: "Hoy celebramos lo que somos, y le mostramos al mundo nuestra energía única, sea que muchos no entienden hasta que la sienten". El concierto del sábado 20 de septiembre no fue para el puertorriqueño un concierto más de la Residencia, fue la celebración de los 30 anteriores.

'ACHO', con De la ghetto, Ñengo Flow y Arcangel

Los 30 conciertos anteriores dejaron momentos muy especiales y este no fue distinto. Bad Bunny decidió que Una Más era la ocasión perfecta para unirse a De la ghetto, Ñengo Flow y Arcangel para cantar por primera vez juntos en directoACHO. Histórico.

La aparición de Marc Anthony para cantar 'Princesa'

Marc Anthony fue otro de los artistas invitados de la noche. La aparición del estadounidense fue uno de los momentos más aplaudidos de la noche y su canción, Princesa, una de las más celebradas.

¡Emoción del público y emoción de los dos artistas!

'Si estuviéramos juntos', a guitarra

No todos los días se escucha a Bad Bunny cantar en directo en estos términos. Solo con la compañía de una guitarra, el cantante interpretó Si estuviéramos juntos en uno de los momentos más bonitos de la noche. La canción de 2019 sonó mágica durante su interpretación.

El abrazo de Bad Bunny y RaiNao

No fue un momento, fue un momentazo. RaiNao se unió a Bad Bunny para cantar juntos PERFuMITO NUEVO. Derrocharon química, complicidad y se fundieron en un abrazo que se convirtió rápidamente en viral.

Dicen que en un instante de la actuación se escucha a Bad Bunny decir "Te quiero" a RaiNao. Dice...

Jowell & Randy, Omar Courtz y Dei V y Chuwi

La noche estuvo llena de invitados. No faltaron Jowell & Randy para cantar Hey Mister; Chuwi, WELTiTA y Omar Courtz y Dei V, VeLDÁ.

"No olvides decirle lo mucho que los amas"

Sin olvidarnos de este consejo que Bad Bunny compartió con sus seguidores. "Valora a las personas que vinieron contigo, los que están contigo aquí, los que te quieren por quien eres. Si tienes a tu familia con vida, no olvides de decirles lo mucho que los amas y si ya no están aquí con nosotros, un beso para el cielo y no los olvidemos nunca", dijo con emoción en una de las pausas del concierto que muchos fans han celebrado en redes.