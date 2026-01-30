Las actuaciones más destacadas del concierto por Palestina en Barcelona: de Bad Gyal a Morad

Este jueves 29 de enero, el Palau Sant Jordi de Barcelona ha acogido el concierto solidario Act X Palestine, cuyos beneficios se destinarán a apoyar diferentes espacios culturales en este territorio.

Más allá de la actuación sorpresa de Rosalía con La Perla, durante las tres horas y media del evento han cantado artistas previamente anunciados como Bad Gyal, Amaia, Morad, Oques Grasses, Lluís Llach, Fermin Muguruza o Yerai Cortés.

Rosalía

Rosalía ha protagonizado el momento más mediático del concierto al aparecer por sorpresa para cantar La Perla. Nadie esperaba ver a la catalana en el concierto, y con esta actuación ha ratificado su apoyo a Palestina después de su polémica con el diseñador Miguel Adrover, quien decidió no trabajar con ella hace unos meses por su "silencio" sobre el conflicto político.

Bad Gyal

Tal y como se esperaba, Bad Gyal ha subido al escenario para interpretar uno de sus mayores éxitos: Fiebre. Al terminar la canción, ha dicho en catalán: "Barcelona, gracias. ¡Free Palestina! Gracias por apoyar, superimportante lo que está pasando hoy aquí. ¿Queréis una más? Tengo un amigo al que le tengo cariño...", ha comentado para presentar sobre el escenario a Morad, con el que ha interpretado Así soy.

Morad

Con una bandera de Palestina en la mano, el rapero español de origen marroquí ha interpretado en solitario su tema Soñar. "Soñaba con el camino y en el camino yo tropezar / Soñaba con el camino, pero lo he podí'o lograr", dice el estribillo.

Amaia

La navarra tampoco ha querido perderse esta cita benéfica y ha subido al escenario del Palau Sant Jordi acompañada del piano para interpretar Nadie podría hacerlo y Tengo un pensamiento, la canción más popular de su último disco Si abro los ojos no es real (2025).

Oques Grasses

Por su parte, la banda catalana Oques Grasses ha emocionado al público del Palau Sant Jordi con su actuación de La gent que estimo.