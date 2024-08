Adele regresa a Europa con su primer espectáculo vocal en Múnich

El regreso de Adele a los escenarios europeos es especial, y un caso extraño para la industria del espectáculo. La británica, mundialmente conocida por su capacidad vocal y su elegancia en la composición, dará un total de diez conciertos en Múnich sobre un escenario exclusivamente diseñado y construido para la artista.

Son diez fechas agendadas en agosto, y la primera de ellas ha tenido lugar este viernes. Adele ha vuelto a demostrar que es la artista por excelencia de las power ballads y de canciones melancólicas interpretadas con seguridad y fuerza, a la misma altura que Céline Dion.

A pesar de que Adele confesó recientemente que quería tomarse un descanso musical para trabajar tranquilamente en su próximo proyecto, este viernes la británica se ha subido al escenario ante 80.000 personas, provenientes de países de todo el mundo, no solo de Alemania.

Y lo ha hecho al aire libre e interpretando sus mayores éxitos, tal y como demuestran los mejores vídeos publicados por los asistentes en redes sociales.

Los mejores vídeos de Adele en Múnich: de 'Set Fire To The Rain' a 'Hello'

No se puede decir que Adele haya sorprendido al público con sus interpretaciones en Múnich. Todos sus seguidores son conscientes de la habilidad vocal y escénica de la británica, pero no por ello resulta menos asombroso lo que es capaz de hacer.

La artista ha hecho honor a la importancia de su vuelta a los escenarios europeos con un repertorio de canciones estrella, empezando por el primer single de su discografía, Chasing Pavements (2008), el cual llevaba siete años sin interpretar en directo.

Uno de los mayores espectáculos de la noche ha tenido lugar con la actuación de Set Fire To The Rain (2011), una de las canciones más populares y aclamadas de la artista.

Para este tema, Adele ha preparado una puesta en escena de vértigo, donde el fuego (en forma de pirotecnia) y la lluvia (en forma de proyecciones audiovisuales) han invadido el escenario para rendir un homenaje al propio título de la composición. Todo esto, combinado con la voz de la británica, solo podía ser una bomba escénica.

Una de las canciones donde la artista ha podido demostrar toda su potencia vocal es All I Ask(2015), una preciosa balada de desamor incluida en su penúltimo álbum, 25.

"Esto es música real, esto es música en vivo, esto es arte", comenta un usuario de X (antes Twitter) sobre la actuación.

Igual de espectacular ha sido la interpretación de Love In The Dark, un tema del mismo álbum que All I Ask con la que Adele ha vuelto a dejar boquiabierto al público gracias a su voz.

En el vídeo, se aprecia cómo los asistentes cantan la canción junto a la artista, hasta que todo el estadio se queda en silencio con la nota alta de Adele al cantar el verso "But i want to live and not just survive" (traducido como "Pero quiero vivir y no solo sobrevivir"). Son estos momentos los que se quedan grabados en la memoria del público.

Y también del mismo disco, 25, es uno de los últimos éxitos de la británica: Hello. Aún con luz en el cielo, Adele ha dado la bienvenida al público con una intensa y técnicamente envidiable interpretación del tema.