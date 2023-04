Adele versiona la canción 'Don't Rain on My Parade' en el Carpool karaoke de James Corden

Adele con James Corden en 'The Final Carpool Karaoke' // Twitter

The Final Carpool Karoke sentó este lunes a la cantante británica Adele junto al presentador James Corden. La intérprete se puso al volante para llevar al presentador, al que recogió muy temprano en su casa, hasta los estudios de las CBS.

Su "mejor amiga de todo el mundo" condujo a Corden a un momento muy especial. Después de ocho años de emisión su programa The Late Late Show with James Corden se despide este jueves 27 de abril con el cantante Harry Styles y el actor Will Ferrell como invitados.

Con los nervios a flor de piel, por lo emotivo del momento, el presentador y la cantante protagonizaron momentos llenos de emoción que terminaron con lágrimas de ambos. "Creo que subestimé cuántos amigos haría haciendo esto, y es como una familia", le dijo Corden a Adele, con quien charló de también de su carrera musical.

La cantante le hizo una confesión y reconoció que es probable que nunca complete su EGOT (acrónimo para ganadores de un Emmy, Grammy, Oscar, y Tony). "Creo que nunca he dicho cuánto odio los musicales", confesó la artista. “Simplemente no necesito escuchar todo en una maldita canción todo el tiempo. También creo que el EGO me queda mejor”, añadió.

Hizo esta confesión y justo después se marcó una increíble versión de la canción Don’t Rain On My Parade, que interpreta Barbra Streisand en el musical Funny Girl (Una chica Divertida). La cantante y actriz se llevó por su interpretación en este trabajo el premio Oscar y el Globo de Oro.

Adele, que participó en este formato por primera vez en 2016, se ha llenado de halagos en Twitter y muchos, muy a su pesar, ya la llaman la reina de los musicales.

Barbra Streisand interpretó esta canción por primera vez en 1968 y casi 50 países lo hizo la actriz Lea Michelle en el final de Glee.