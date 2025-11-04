Rosalía confiesa por qué ha recatado 'De Madrugá' para 'LUX'

Rosalía dedica los días antes del estreno de su álbum LUX desvelar más detalles de su nuevo proyecto. Inspiraciones, sonidos, objetivos... Pero también pequeñas curiosidades que obsesionan a los fans de la cantante.

Una de ellas ha sido la inclusión de la canción De Madrugá en su cuarto álbum. Rosalía ha cantado este tema desde la gira con su disco El Mal Querer, pese a no pertenecer a ningún proyecto. Así, los seguidores más acérrimos de la cantante llevan escuchando esta canción desde 2018.

¿Y por qué Rosalía ha decidido incluirla en LUX? La artista ha desvelado en En casa de Telemundo que era el mejor momento para esa canción.

"Esa canción existe desde hace años y hay veces que cuando uno compone surge una pieza que quizás tiene sentido que surja en ese momento pero no en el contexto de una obra que estás haciendo", ha explicado.

Para ella la idea es ir "produciendo y produciendo" pese a que no siempre encaje con lo que buscas en cierto momento: "De Madrugá surgió en estar ejercitando en el estudio, y la guardé en su momento en el cajón. Hice un intento de hacerle una letra pero no acababa de sentirse redondo, entonces lo aparqué".

"Surgió cuando estaba de gira o preparando la gira de El Mal querer, rondaba ese momento. Ahí estaba, yo no me olvidaba, y cuando estaba haciendo este disco sentí que era momento de sacarla", ha desvelado la artista, quien decidió comprometerse "con terminar la canción".

Una versión en ucraniano

En LUX Rosalía canta en 13 idiomas, y los fans que han tenido la oportunidad de asistir al evento exclusivo de Listening Events para escuchar en primicia el disco han asegurado que la artista ha lanzado una versión De Madrugá nueva, en la que también canta en ucraniano.