Ainhoa Cantalapiedra: de ganadora de Operación Triunfo 2 a su decepción con el concurso y su cambio de vida en México

Tras el gran éxito de la primera edición de Operación Triunfo, cuya final se celebró en febrero de 2002, el 7 de octubre se inició la segunda edición. En esta ocasión eran 20 los concursantes que lucharon en la gala 0 por conseguir una plaza en la Academia, en la que consiguieron entrar finalmente 17.

La vizcaína Ainhoa Cantalapiedra fue la ganadora de esta edición, de la que también destacaron Beth Rodergas —quien representó a España en Eurovisión en 2003— o Manu Carrasco, que quedó en segunda posición y sin duda el gran triunfador de esta remesa de triunfitos.

Tras su victoria en Operación Triunfo, Ainhoa lanzó en 2003 su debut Esencia natural, un álbum producido por Emilio Estefan. Le siguieron Mi tiempo roto (2004), Imperfecta (2008) y ADN (2015), este último producido gracias a un proyecto de micromecenazgo vía Internet.

Decepcionada con Operación Triunfo

Poco antes de la publicación de su último disco, Ainhoa hizo unas duras declaraciones contra el programa en una entrevista para El Mundo: "Eso era un gran negocio, nada más. Lo que se ve no es real. Querían que yo no ganara y trataron de destruir mi imagen, cosa que incluso me reconocieron cuando gané. Mi historia era la del patito feo, la de la fea gordita que venía del pueblo con su chándal y sus Martins. Pero el público me votó y reventó sus planes".

Además, Ainhoa lamentó no ganar lo que debía, asegurando que los 120.000 euros que recibió no eran el premio del concurso "sino un adelanto de los royalties de lo que iba a producir después". Sin embargo, prefirió quedarse con el lado positivo de esta experiencia: "Mi verdadero premio fue la experiencia, los viajes y los contactos que hice, no me quejo de todo".

El cambio de su vida en México

Tras el lanzamiento de su disco ADN, Ainhoa decidió dar un cambio radical a su vida mudándose a vivir a México en 2016. Allí empezó a escribir canciones para telenovelas, como Eres tú, Recuérdame, Libre o Te busco que sonaron en A que no me dejas.

Durante el confinamiento Ainhoa ha continuado componiendo y lanzando canciones, algo que combina con sus clases de canto, donde se ha especializado en la técnica voice craft, basada en la función primaria del mecanismo de la laringe.