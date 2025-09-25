De Aitana a Alejandro Sanz: estos son los españoles nominados a los Premios Juventud 2025

De Aitana a Alejandro Sanz: estos los españoles nominados a los Premios Juventud | Gtres

Los Premios Juventud tendrán lugar este 25 de septiembre en el Convention Center de la Ciudad de Panamá. Una gala que contará con presencia española en sus nominaciones. Entre los artistas españoles nominados a estos galardones se encuentran Alejandro Sanz, Aitana, Lola Índigo, Judeline, Bad Gyal (quien cuenta con tres nominaciones), Enrique Iglesias, Rels B y Quevedo.

Una edición donde hay grandes nombres como Bad Bunny o Danny Ocean además de Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma.

No obstante, los artistas no son los únicos protagonistas. En una gala donde se premia el talento en todo su espectro, La Pija y la Quinqui en la categoría Stream Que Nos Pegó.

La lista completa de nominados

Artista Premios Juventud del Año

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Karol G

Myke Towers

Natti Natasha

Netón Vega

Rauw Alejandro

Grupo o Dúo Favorito del Año

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Mau y Ricky

Morat

Rawayana

La Nueva Generación Femenina

Aria Bela

De La Rose

Mari

Yailin La Más Viral

Yami Safdie

Yeri Mua

La Nueva Generación Masculina

Alex Ponce

Alleh

Beéle

CA7RIEL & Paco Amoroso

DND

Hamilton

Kapo

La Cruz

ROA

Yorghaki

Girl Power

Amiga Date Cuenta - Ha*Ash & Thalia

- Ha*Ash & Thalia Blackout - Emilia, Tini & Nicki Nicole

- Emilia, Tini & Nicki Nicole Chulo pt.2 - Bad Gyal , Tokischa & Young Miko

, Tokischa & Young Miko En 4 - Kenia Os & Anitta

- Kenia Os & Anitta La Reina (Remix) - Lola Indigo , Maria Becerra & Villano Antillano

, Maria Becerra & Villano Antillano Mi Rey, Mi Santo - María José & Ana Bárbara

- María José & Ana Bárbara MiuMiu - Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao

- Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao ¿Para Qué Volver? - Aitana & Ela Taubert

La Nueva Generación Música Mexicana

Calle 24

Camila Fernández

Clave Especial

Esaú Ortiz

Kevin Aguilar

Línea Personal

Macario Martínez

Netón Vega

Tito Double P

Victor Mendivil

Colaboración OMG

DALLAX - Feid & Ty Dolla $ign

- Feid & Ty Dolla $ign Now or Never - Bon Jovi & Pitbull

- Bon Jovi & Pitbull Ojos Tristes - Selena Gomez, benny blanco & The Marías

- Selena Gomez, benny blanco & The Marías Santa - Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr

- Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr TONIGHT (Bad Boys: Ride Or Die) - Black Eyed Peas, El Alfa ft. Becky G

Mejor Canción Pop/Urbano

2AM - Sebastián Yatra & Bad Gyal

- Sebastián Yatra & Anestesia - Venesti, Goyo & Slow Mike

- Venesti, Goyo & Slow Mike Cosas Pendientes - Maluma

- Maluma Latina Foreva - Karol G

- Karol G Nuevayol - Bad Bunny

- Bad Bunny orióN - Boza & ELENA ROSE

- Boza & ELENA ROSE Priti - Danny Ocean & Sech

- Danny Ocean & Sech Soltera - Shakira

La Mezcla Perfecta

La Cuadrada - Belinda & Tito Double P

- Belinda & Tito Double P Mercedes - Becky G & Oscar Maydon

- Becky G & Oscar Maydon Perdonarte ¿Para Qué? - Los Ángeles Azules & Emilia

- Los Ángeles Azules & Emilia Por Qué Será - Grupo Frontera & Maluma

- Grupo Frontera & Maluma Vivir Sin Aire - Maná & Carín León

Mejor Dance Track

2 The Moon - Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, Dj Buddha

- Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, Dj Buddha Como la Flor - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro

- Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro Corridos y Alcohol - Steve Aoki & Oscar Maydon

- Steve Aoki & Oscar Maydon Savage Funk (Dj Snake Remix) - Anitta & Dj Snake

(Dj Snake Remix) - Anitta & Dj Snake Teka - Dj Snake & Peso Pluma

Mejor Urban Track

+57 - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

- Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd Bing Bong - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera

- Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera Degenere - Myke Towers ft. benny blanco

- Myke Towers ft. benny blanco DtMF - Bad Bunny

- Bad Bunny Gata Only - FloyyMenor & Cris Mj

- FloyyMenor & Cris Mj Hay Lupita - Lomiiel

- Lomiiel La Plena (W Sound 5) - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums

- W Sound, Beéle & Ovy on the Drums Polvo de Tu Vida - J Balvin & Chencho Corleone

- J Balvin & Chencho Corleone Savage Funk - Anitta

- Anitta Tommy & Pamela - Peso Pluma & Kenia Os

Mejor Mezcla Urbana

Adivino - Myke Towers & Bad Bunny

- Myke Towers & Bad Bunny Carbon Vrmor - Farruko & Sharo Towers

- Farruko & Sharo Towers Comernos - Omar Courtz & Bad Gyal

- Omar Courtz & Gata Only (Remix) - FloyyMenor, Ozuna & Anitta

- FloyyMenor, Ozuna & Anitta Gatitas Sandungueras Vol.1 - Álvaro Díaz & Feid

- Álvaro Díaz & Feid La Nena - Lyanno & Rauw Alejandro

- Lyanno & Rauw Alejandro Mamasota - Manuel Turizo & Yandel

- Manuel Turizo & Yandel Mírame - Blessd & Ovy on the Drums

- Blessd & Ovy on the Drums Puro Guayeteo - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy

- Wisin, Don Omar & Jowell y Randy Teka - Dj Snake & Peso Pluma

Mejor Canción Urbano Alternativo

Chaparrita - Standly & Yeri Mua

- Standly & Yeri Mua Nubes - De La Rose & Omar Courtz

- De La Rose & Omar Courtz Real Gangsta Love - Trueno

- Trueno Tú Et Moi - Judeline & Mc Morena

& Mc Morena Tu Vas Sin (fav) - Rels B

Mejor Álbum Urbano

Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.] - Farruko

- Farruko Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

- Bad Bunny Elyte - Yandel

- Yandel Funk Generation - Anitta

- Anitta La Pantera Negra - Myke Towers

- Myke Towers Mr. W (Deluxe) - Wisin

- Wisin Rayo - J Balvin

- J Balvin San Blas - Boza

- Boza Sayonara: Finales Alternos - Álvaro Díaz

- Álvaro Díaz Tranki, Todo Pasa - Sech

Mejor Álbum Pop

A Mucha Honra - Thalia

- Thalia El Viaje - Luis Fonsi

- Luis Fonsi Haashville - Ha*Ash

- Ha*Ash Hotel Caracas - Mau y Ricky

- Mau y Ricky Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy

- Jesse & Joy Milagro - Sebastián Yatra

- Sebastián Yatra Panorama - Reik

- Reik ‘Reflexa’ - Danny Ocean

‘¿Y Ahora Qué?’ - Alejandro Sanz

‘Ya Es Mañana’ - Morat

Mejor Canción Pop/Rhythmic

La_playlist.mpeg - Emilia

- Emilia Ley Universal - Danny Ocean

- Danny Ocean Loveo - Daddy Yankee

- Daddy Yankee Nota - Jay Wheeler & Omar Courtz

- Jay Wheeler & Omar Courtz Tamo Bien - Enrique Iglesias , Pitbull & IamChino

, Pitbull & IamChino Volver- Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Mejor Canción Pop

Bala Perdida - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar

- Arthur Hanlon & Ángela Aguilar García - Kany García

- Kany García Mientes - Reik

- Reik Querida Yo - Yami Safdie & Camilo

- Yami Safdie & Camilo samaná - Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

Mejor Canción Pop Rock

¿Cómo Pasó? - Ela Taubert

- Ela Taubert Me Toca a Mí - Morat & Camilo

- Morat & Camilo Ojalá Pudiera Borrarte - Maná & Marco Antonio Solís

- Maná & Marco Antonio Solís Se Va La Luz - Black Guayaba

- Black Guayaba Una Noche Contigo - Juanes

Mejor Canción Pop Balada

Abrázame - Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir

- Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir El Cielo Te Mandó Para Mí - Ha*Ash

- Ha*Ash Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy

- Jesse & Joy Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz

- Alejandro Sanz Roma - Luis Fonsi & Laura Pausini

Tropical Hit

Alé Alé - Marc Anthony

- Marc Anthony Baile Inolvidable - Bad Bunny

- Bad Bunny Desde Hoy - Natti Natasha

- Natti Natasha En Privado - Xavi & Manuel Turizo

- Xavi & Manuel Turizo Fuera de Lugar - Venesti

- Venesti How Deep Is Your Love - Prince Royce

- Prince Royce Imagínate - Danny Ocean & Kapo

- Danny Ocean & Kapo Llorar Bonito - Luis Figueroa

- Luis Figueroa Raíces - Gloria Estefan

- Gloria Estefan Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

Tropical Mix

capaz (merengueton) - Alleh & Yorghaki

- Alleh & Yorghaki El Caballito - FARIANA & Oro Solido

- FARIANA & Oro Solido Es un Secreto - Christian Alicea ft. Dj Buddha

- Christian Alicea ft. Dj Buddha Hoy No Me Siento Bien - Alejandro Sanz & Grupo Frontera

- Alejandro Sanz & Grupo Frontera La Culpa - Kany García & Rawayana

- Kany García & Rawayana Ohnana - Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam

- Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam Que Haces - Becky G & Manuel Turizo

- Becky G & Manuel Turizo Santa Marta - Luis Fonsi & Carlos Vives

- Luis Fonsi & Carlos Vives Una Vida Pasada - Camilo & Carín León

- Camilo & Carín León Vestido Rojo - Silvestre Dangond & Emilia

Afrobeat Latino del Año

Amor - Danny Ocean

- Danny Ocean mi refe - Beéle & Ovy on the Drums

- Beéle & Ovy on the Drums Soleao - Myke Towers & Quevedo

- Myke Towers & Tengo un Plan (Remix) - Key-Key & Ozuna

- Key-Key & Ozuna Uwaie - Kapo

Mejor Álbum Tropical

Astropical - Bomba Estéreo, Rawayana & ASTROPICAL

- Bomba Estéreo, Rawayana & ASTROPICAL Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions! - Sergio George

- Sergio George Coexistencia - Luis Figueroa

- Luis Figueroa Cuatro - Camilo

- Camilo Eterno - Prince Royce

- Prince Royce Muévanse - Marc Anthony

- Marc Anthony Natti Natasha En Amargue - Natti Natasha

- Natti Natasha Raíces - Gloria Estefan

- Gloria Estefan Reparto By Gente de Zona - Gente de Zona

- Gente de Zona Yo Deluxe - Christian Alicea

Mejor Canción Música Mexicana

El Amigo - Christian Nodal

- Christian Nodal El Amor de Mi Herida - Carín León

- Carín León Mira Quién Lo Dice - Pepe Aguilar

- Pepe Aguilar Perdonarte ¿Para Qué? - Los Ángeles Azules & Emilia

- Los Ángeles Azules & Emilia Que Siga Pasando - Chiquis

Mejor Fusión Música Mexicana

300 Noches - Belinda & Natanael Cano

- Belinda & Natanael Cano Corazón de Piedra - Xavi

- Xavi Dos Días - Tito Double P & Peso Pluma

- Tito Double P & Peso Pluma Morena Canela - Chino Pacas

- Chino Pacas Si No Quieres No - Luis R Conriquez & Netón Vega

- Luis R Conriquez & Netón Vega Tu Boda - Oscar Maydon & Fuerza Regida

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

Amé - Christian Nodal

- Christian Nodal Cuéntame - Majo Aguilar & Alex Fernández

- Majo Aguilar & Alex Fernández Mi Eterno Amor Secreto - Yuridia & Eden Muñoz

- Yuridia & Eden Muñoz Mis Amigas las Flores - Ángela Aguilar

- Ángela Aguilar Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) - Alejandro Fernández

Mejor Canción Banda Música Mexicana

Aquí Hay Para Llevar - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

- La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho El Beneficio de la Duda - Grupo Firme

- Grupo Firme ¿Qué Será de Mi Ex? - La Adictiva

- La Adictiva Tengo Claro - Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas

- Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas Voy a Levantarme - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

Aquí Mando Yo - Los Tigres del Norte

- Los Tigres del Norte Bandido de Amores - Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar

- Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar Con Todo Respetillo - Joss Favela & Luis R Conriquez

- Joss Favela & Luis R Conriquez Rey Sin Reina - Julión Alvarez y Su Norteño Banda

- Julión Alvarez y Su Norteño Banda Traigo Saldo y Ganas de Rogar - Eden Muñoz

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

Como Capo - Clave Especial & Fuerza Regida

- Clave Especial & Fuerza Regida Esa Noche - Eslabon Armado & Macario Martínez

- Eslabon Armado & Macario Martínez Holanda - Línea Personal

- Línea Personal Loco - Netón Vega

- Netón Vega Me Prometí - Ivan Cornejo

- Ivan Cornejo Triple Lavada Remix - Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil

Mejor Álbum Música Mexicana

Aquí Mando Yo - Los Tigres del Norte

- Los Tigres del Norte Boca Chueca, Vol.1 - Carín León

- Carín León Eden - Eden Muñoz

- Eden Muñoz Encuentros - Becky G

- Becky G Evolución - Grupo Firme

- Grupo Firme Éxodo - Peso Pluma

- Peso Pluma Jugando a Que No Pasa Nada - Grupo Frontera

- Grupo Frontera Mi Vida Mi Muerte - Netón Vega

- Netón Vega Next - Xavi

- Xavi Pero No Te Enamores - Fuerza Regida

Mi Actor Favorito

Diego Klein - Con Esa Misma Mirada

Emmanuel Palomares - Las Hijas de la Señora García

Fernando Colunga - Amanecer

José Ron - Papás por Conveniencia

Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Mi Actriz Preferida

Angélica Rivera - Con Esa Misma Mirada

Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Ariadne Díaz - Papás por Conveniencia

Livia Brito - Amanecer

Oka Giner - Las Hijas de la Señora García

Me Enamoran

Angélica Rivera y Diego Klein - Con Esa Misma Mirada

Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Ariadne Díaz y José Ron - Papás por Conveniencia

Claudia Martín y Daniel Elbittar - El Amor No Tiene Receta

Eva Cedeño y David Zepeda - A.Mar

Creator Del Año

Doris Jocelyn

Federico Vigevani

Isabella Ladera

Jessica Judith Ortiz

Jorge Chacón

Creator Con Causa

Aaron Murphy

Alex Serrano

Alexis Omman

Carlos Eduardo Espina

Jesús Morales

Mejor LOL

Alex Quiroz

Dani Valle

Edy Suárez

Jose Ramones

Los Chicaneros

#GettingReadyWith

Alex Barozzi

Berenice Castro

Chantal Torres

Florencia Guillot Dorssi

Yayis Villarreal

Podcast del Año

El Bueno, La Mala y El Feo - Qué Tranza

Casados y Complicados

Date Cuenta Podcast

Indomables con Regina Carrot

Se Regalan Dudas

Stream que Nos Pegó

Emilio Antun

Envinadas

Karime Kooler

La Pija y La Quinqui

La Más Draga

#ModoAvión

Alan Estrada

Katy Esquivel

Luisito Comunica

Luz Carreiro

Oscar Alejandro Pérez

POV Futbolero