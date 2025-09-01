Aitana, Arde Bogotá, Estopa y Leiva se suman al concierto 'Latin Grammy® Celebra: La Música de Andalucía'

El miércoles 10 de septiembre la Academia Latina de la Grabación celebra la Música de Andalucía con un megaconcierto plural en La Cartuja de Sevilla. La cita contará con la presencia de artistas de la talla de David Bisbal o Manuel Carrasco a los que se han unido más recientemente Aitana o Estopa .

El miércoles 10 de septiembre Sevilla se viste de gala para acoger el concierto tag|||5f53698fa03f7f12cee08ef1|||Aitana, Leiva, Arde Bogotá o Estopa, entre otros muchos.

Se suman a otros nombres ya anunciados previamente como David Bisbalo Manuel Carrasco, que actuarán en la gran cita musical programada para las 20:00 horas en la Cartuja Center CITE con aforo para 8.000 personas. Las entradas ya están agotadas.

La cita musical, para la que todavía no está el cartel cerrado, forma parte del acuerdo cerrado en 2023 por la Junta de Andalucía y la Academia Latina de la Grabación cuando cerraron celebrar la gala de ese año en Sevilla, además de multitud de actos en la ciudad, y dos grandes conciertos en 2024 y 2025.

El concierto del 10 de septiembre de 2025 servirá como homenaje a la riqueza musical y cultural de Andalucía, con voces inmortales y artistas únicos que serán protagonistas del evento con guiños al flamenco tradicional así como a las expresiones más modernas de la música latina. Por ahora se desconoce si se podrá seguir por televisión.

Los artistas confirmados del concierto La Música de Andalucía

Aitana

Alejandro Lerner

Arde Bogotá

Ara Malikian

Arcángel

Camilo

David Bisbal

Estopa

Evaluna

Guillermo Furiase

India Martínez

Joaquina

Kiki Morente

Leiva

Lagartija Nick

Lucía Ruibal

Manuel Carrasco

Pedro Antonio Lazaga

Vanesa Martín

Yerai Cortés

En 2024 la Academia Latina de la Grabación y la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía celebraron dos multitudinarios conciertos dentro de este acuerdo: Latin GRAMMY® Celebra: Paco de Lucía en Cádiz, y la Latin GRAMMY® Session, en Málaga.