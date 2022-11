Aitana confiesa en un concierto con qué artista argentina le gustaría colaborar

Aitana se encuentra de nuevo en Latinoamérica con el 11 Razones Tour. México, Argentina, Chile y Uruguay son los países por los que la cantante ha decidido continuar su show desde España, y están siendo todo un éxito.

Esta ha sido la primera vez de la catalana en Buenos Aires y ella misma ha expresado que ha sido un una noche que jamás va a olvidar.

Como viene siendo costumbre, a Aitana le gusta hablar con sus fans durante las pruebas de sonidos de sus conciertos y tras la pregunta de una fan, ha revelado que quiere colaborar con la artista agentina Lali Espósito.

"Me encantaría, lo he dicho muchas veces, hay un montón de artistas en Argentina que admiro con los que me gustaría colaborar, pero no nos conocemos en persona", explicaba Aitana, que ya ha colaborado con artistas argentinas como Nicki Nicole y Emilia Mernes.

También ha explicado los motivos por los que le gusta Lali: "Aunque aún no la conozco siento que me caería muy bien, veo todas sus entrevistas, me encanta su voz y su forma de ser, como responde a las preguntas me encanta".

Actualmente, Lali es colaboradora de El Hormiguero y Aitana es coach en la próxima edición de La Voz Kids. Igual encontrarse por los pasillos de Atresmedia les abre la puerta a una colaboración.