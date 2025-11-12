Aitana confirma su estrellato al cantar 'Vas a quedarte' como antesala de los Latin Grammny 2025

El 13 de noviembre se celebra la gala de los Latin Grammy 2025 y la organización ya está anticipando la entrega de premios. Por eso, este martes 11 de noviembre ha tenido lugar el Best New Artist Showcase en Las Vegas (Nevada), un evento donde se pone en relieve a los nuevos artistas y a los nominados a dicha categoría.

Aitana acudió a esta ceremonia por primera vez en 2019, cuando estuvo nominada a Mejor nuevo artista tras el lanzamiento de su primer álbum, Spoiler. Cinco años después, la española ha vuelto a pisar la misma alfombra roja no como una promesa, sino como una estrella consolidada.

La catalana ha ejercido como anfitriona del Best New Artist Showcase, donde ha lucido un vestido blanco con aberturas y transparencias. Sobre el escenario ha interpretado en directo Vas a quedarte, una de las primeras canciones que estrenó tras quedar segunda en Operación Triunfo 2017.

El evento funciona como antesala de los Latin Grammy 2025, donde Aitana está nominada en dos categorías por su disco Cuarto azul: Mejor álbum pop contemporáneo y Mejor diseño de empaque. Además, durante la ceremonia actuará en honor a la Persona del Año de la Latin Recording Academy, que no es otra que Raphael.

De 'triunfita' a superestrella

Para demostrar su ascenso al estrellato, la catalana ha elegido una composición muy especial en el Best New Artist Showcase. Para ella, Vas a quedarte es uno de los temas esenciales de su discografía, tal y como desveló durante su actuación en La Velada del Año V: "No quería irme sin cantar una balada muy importante para mí", dijo.

Recientemente, Aitana ha hablado sobre el crecimiento de su figura pública en ¿Qué es la música?, el pódcast de Javier Paniagua. La catalana ha recordado que en 2019 acudió a los Latin Grammy solo con su prima y mánager Olga Palma, un escenario muy diferente al de 2025: "Este año vienen hasta mis padres porque me dicen que me van a dar el Grammy y yo les he dicho que es imposible".

"Me di a conocer dentro de Operación Triunfo y pasé a ser una de las personas más conocidas en ese momento del país. Eso ha ido creciendo. Pero tiene su arma de doble filo: no poder adaptarte psicológicamente a estas situaciones te puede pasar factura, como me pasó a mí el año pasado", ha añadido. "Yo soy de las que se plantean si esto es para mí. Porque me hace muy feliz, pero esta industria tiene ese arma de doble filo".