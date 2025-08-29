Aitana, confirmada para el Lollapalooza 2026 junto a Sabrina Carpenter, Guitarricadelafuente y Judeline

Con el éxito que tuvo Aitana durante su minigira Metamorfosis Season, no es de extrañar que haya sido seleccionada como una de las artistas que formarán parte del Lollapalooza Argentina 2026. El festival suele recoger cada año una gran cantidad de artistas de todo el panorama global, desde los nombres más grandes hasta artistas emergentes o que se encuentran más en los márgenes.

Artistas mainstream, leyendas del rock alternativo, DJs y cantantes argentinos se unen en este evento haciendo una sinergia perfecta. Entre las cabezas de cartel de la próxima edición podemos encontrar nombres como Sabrina Carpenter, Chapell Roan, Tyler The Creator o Lorde.

Aunque también tendremos este año una potente representación española, como ya la tuvimos otros años con artistas como Rosalíao Ana Mena. El festival tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Presencia española

Aparte de Aitana, otros artistas españoles han sido confirmados para actuar en el Lollapalooza 2026. Los elegidos han sido Guitarricadelafuentey Judeline, ambos cantantes que se encuentran en un gran momento artístico en el que no paran de cosechar éxitos.

En ediciones anteriores, hemos podido ver a artistas como Rosalía, Ana Mena, Maria Reche, Arde Bogotá o C. Tangana,

Aitana en Latinoamérica

El festival de Argentina no será el único lugar de Latinoamérica en el que veremos a Aitana en 2026, pues también ha sido anunciada en el Festival Estéreo Picnic, que tendrá lugar en Bogotá los días 20, 21 y 22 de marzo. En el cartel, encontramos de nuevo a Judeline y Guitarricadelafuente, los otros españoles de la edición.

La presencia de Aitana coincide además con el paso de su Cuarto Azul World Tour por Argentina y Bogotá, por lo que parece seguro que habrá más paradas allí con su gira en torno a esas fechas.