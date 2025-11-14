Aitana consigue su primer Latin Grammy e incendia el escenario con su actuación de '6 de febrero'

Los Latin Grammy 2025 han tenido lugar este 14 de noviembre en Las Vegas con Bad Bunny y Ca7riel & Paco Amoroso como grandes vencedores, aunque España se ha quedado con un buen sabor de boca gracias a los dos premios de Alejandro Sanz y al primer gramófono de Aitanatras dos nominaciones en años anteriores.

La artista catalana se ha llevado el premio a Mejor diseño de empaque por la estética de su último álbum, Cuarto azul, y durante su discurso ha querido agradecer el apoyo de su equipo, de su familia y de su novio, Plex. Aitana también estaba nominada con su disco a Mejor álbum pop contemporáneo, premio que ha conseguido Alejandro Sanz con ¿Y ahora qué?, su último proyecto.

Aparte de subirse al escenario para recoger su primer Latin Grammy, Aitana también ha sido la protagonista de la ceremonia durante los tres minutos de su actuación con 6 de febrero, una de las canciones más destacadas de su nuevo disco.

La cantante ha teñido el recinto MGM Grand Garden Arena con su característico color azul y con una cama que remiten al título de su proyecto. Pero Aitana no ha querido pasar desapercibida y, al final de la actuación, ha llenado el escenario de fuego después de quemar una carta de seis corazones.

Premio dedicado a su equipo, su familia y Plex

Aitana también se ha subido al escenario de los Latin Grammy 2025 para recoger su premio a Mejor diseño de empaque. "Esto es muy fuerte para mí, nunca en mi vida he recibido uno de estos. Supongo que siempre lo soñamos, pero nunca creemos que pueda pasar", ha empezado diciendo sobre su primer gramófono.

"Quiero dar las gracias a la Academia, por supuesto, a Jesús López, Universal, GTS, a mi mánager, a Valle... a todo el pedazo de equipo que tengo detrás. De verdad, muchas, muchas gracias. Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón... Gracias a todos y cada uno de vosotros. Espero no olvidarme de nadie, realmente somos muchísimos. Gracias por este momento, no me lo creo, en serio. Muchísimas gracias", ha zanjado.

Antes de la gran ceremonia de los Latin Grammy, Aitana también se subió al escenario para homenajear a Raphael, reconocido como Persona del Año.