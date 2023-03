Aitana desvela sus dos canciones publicadas que formarán parte de 'Alpha' y nuevos detalles del disco

Aitana todavía no quiere dar mucha información sobre su nuevo disco, aunque a través de un directo de Instagram se atrevió a lanzar las primeras pinceladas sobre Alpha y reveló cuáles de sus canciones ya publicadas formarán parte del álbum.

Aitana deja atrás su pasado y su estilo pop para adentrarse en una era más electrónica. Con el anuncio de su nuevo disco, Alpha, la artista ha reivindicado que no se trata solo de un disco, Alpha "no es solo un álbum", va más allá de eso, es una comunidad.

En esta nueva etapa, se prevé un evidente cambio de género musical, donde predominarán los sonidos electrónicos y, en concreto, el house.

A pesar de que hay poca información relativa al disco, la artista hizo un directo en Instagram en el que soltó varias pinceladas sobre lo que sus fans pueden esperar con Alpha. Uno de los mensajes que más caló fueron los nombres de las canciones ya publicadas que formarán parte de este álbum.

Concretamente, las dos únicas que entran en el mundo Alpha son En el coche y Formentera.

'Alpha' no tendrá colaboraciones

Además, Aitana ha dejado claro que la salida del disco "no es inminente", ya que antes "van a pasar cosas" durante estos meses. "Este disco lo he hecho bastante rápido. Llevaba desde 2020 haciendo canciones nuevas, pero eran temas que tenía ahí y no sabía en que lugar ir, aunque sí sabía que quería hacer algo más electrónico", ha detallado la artista.

De hecho, ha confirmado que en enero viajó a Los Ángeles y allí preparó Alpha "en mes y medio". Más allá de este disco, la catalana tiene muchas otras canciones y ha tranquilizado a sus fans diciendo que no están descartadas, sino que saldrán en algún momento.

Más allá de esto, se trata de un disco completamente en solitario y en él Aitana no tendrá ninguna colaboración con otro artista.