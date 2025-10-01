Aitana marca en el calendario la fecha en la que cantará sobre el escenario de Lollapalooza 2026
Aitana ya tiene fecha para su paso por el escenario de Lollapalooza. Una fecha con la que compartirá escenario ese día con artistas como Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi o Paulo Londra.
Aitana tiene una nueva cita sobre los escenarios. Tras triunfar con sus tres estadios de la mano de su gira Metamorfosis Season, sabemos que la artista de 11 Razones pondrá rumbo a Argentina el próximo mes de marzo de 2026.
Aunque la artista ya estaba confirmada desde el pasado mes de agosto, el festival que tendrá lugar el Hipódromo de San Isidro ya ha hecho el anuncio de cuándo la catalana se subirá al escenario: será el 14 de marzo, misma fecha en la que actuaran artistas como Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi o Paulo Londra. Para los más fanáticos, pueden acceder a la preventa.
El festival dará el pistoletazo de salida de la mano de Tyler, The Creator, Lorde, Danny Ocean, Judeline o Guitarricadelafuente. Por su parte, el cierre de este festival con un panel compuesto por artistas como Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, entre otros.
Aitana y su 'Cuarto Azul World Tour'
Más allá de su próxima cita en el Lollapalooza, lo cierto es que sus fans están aún más impacientes por ver a Aitana con los conciertos de su nueva gira. De momento, se saben los destinos pero no las fechas.
Los destinos de Aitana en su próxima gira son: A Coruña, Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Guadalajara, Las Palmas, Lisboa, Londres, Los Ángeles, Madrid, Málaga, Miami, Milán, Montevideo, Murcia, Nueva York, Palma de Mallorca, París, San José (Costa Rica), Santiago de Chile, Sevilla, Valencia y Zaragoza.