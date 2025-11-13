Aitana vuelve a los Latin Grammy: así han sido las otras veces que ha estado nominada

La ceremonia de entrega de los Latin Grammy 2025 se celebra la madrugada del 13 al 14 de noviembre con Aitana como una de las artistas invitadas. Por primera vez en su carrera, la catalana actúa en la gran fiesta de la música latina junto a otros nombres de talla internacional como Alejandro Sanz, Rauw Alejandro o Nathy Peluso.

la artista se estrena en este escenario, si no tenemos en cuenta su bonita actuación en el reciente homenaje de la Academia de los Premios Latino a Raphael, donde la catalana fue una de las artistas que cantó en directo.

Desde luego, este año ha estado cargado de éxitos para la barcelonesa, y fruto de ello han sido sus dos nominaciones a los Latin Grammy. Pero esto no es nada nuevo para Aitana, pues en 2020 fue nominada como Mejor álbum vocal pop por Spoiler, mientras que en 2019 estuvo nominada a Mejor nuevo artista. Sin embargo, en ninguna de las ocasiones logró hacerse con el gramófono.

Ahora tiene la oportunidad de recoger todos los frutos de su esfuerzo durante la gala que se celebrará en el MGM Grand Garden de Las Vegas, aunque quizás lo tenga algo complicado, sobre todo viendo los grandes gigantes contra los que compite.

Sus nominaciones de este año

En total, Aitana ha sido nominada en dos categorías: la primera a Mejor álbum contemporáneo por su último disco Cuarto Azul y la segunda a Mejor diseño de empaque por este mismo álbum. Esta última nominación es también un gran logro para Christian Molina, director de arte de Cuarto Azul.

En la categoría de Mejor álbum pop contemporáneo se disputará el gramófono con Alejandro Sanz por su álbum ¿Y Ahora Qué?. Por su parte, también competirá contra Leiva en Mejor diseño de empaque, por su disco Gigante.

La reacción de Aitana

La noticia de sus nominaciones no pudo llegarle en un mejor momento a Aitana, pues, como ella misma compartió en Instagram, se encontraba en su "lugar favorito del mundo": Islandia.

En esta publicación, la artista de 6 DE FEBRERO no solo compartió con sus seguidores algunas fotografías en el destino, sino que también aprovechó para agradecer todo el trabajo a su equipo y a todos los artistas que forman parte del disco.

El mejor momento de su carrera

Este reconocimiento llega en un momento clave en la carrera de Aitana. Tras el éxito de sus conciertos en Madrid y Barcelona con su gira Metamorfosis Season, la artista nos sorprendió con el anuncio de su gira mundial, Cuarto Azul World Tour, con motivo de su último disco.

Sin lugar a dudas, 2025 está siendo el año de Aitana, con más de 12 millones de oyentes mensuales en plataformas y dos discos de platino en España por Cuarto Azul. Ahora, queda ver si recibirá o no el ansiado galardón, instaurándose aún más como una diva del pop a nivel internacional.

Otros españoles nominados

Pero Aitana no será única representante de nuestro país en los Latin Grammy, sino que son varios los españoles nominados en diferentes categorías. Volviendo a Alejandro Sanz, ha sido también nominado a Grabación del año y Canción del año por Palmeras en el jardín y a Álbum del año por su último lanzamiento ¿Y ahora qué?.

Leiva también ha sido nominado a Mejor álbum de rock por Gigante y a Mejor canción pop/rock por Ángulo muerto. Por otro lado, la andaluza Judeline ha conseguido dos nominaciones a Mejor álbum de música alternativa y Mejor ingeniería de grabación para un álbum por Bodhiria, y otra a Mejor canción alternativa por Joropo.

Con la nominación a Mejor álbum de música alternativa tenemos a Rusowsky con su álbum DAISY; en Mejor álbum de pop/rock luchará Dani Martín con El último día de nuestras vidas; y Guitarricadelafuente ha conseguido una nominación a Mejor video musical versión corta con su Full Time Papi.

Por su parte, como argentina criada en España, Nathy Peluso competirá en Mejor interpretación urbana/fusión urbana con De Maravisha y Mejor canción urbana con Xq Eres Así. Por segundo año consecutivo, Valeria Castro ha sido nominada en los Latin Grammy, esta vez a Mejor álbum cantautor por El cuerpo después de todo.

Son muchos más los artistas españoles nominados este año, pues, tal y como ha considerado la Academia, a España no le sobra ni una pizca de talento.